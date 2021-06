En savoir plus sur l’essai FSST mené par l’US Navy dans l’océan Atlantique

Pendant le test, une charge explosive sous-marine est déclenchée à proximité d’un navire opérationnel. (Source de la photo : Twitter/USS Gerald R Ford)

La semaine dernière, l’US Navy a mené avec succès un « essai de choc de navire complet » (FSST) sur l’USS Gerald R Ford. Il s’agit du porte-avions à propulsion nucléaire le plus récent et le plus avancé de la marine américaine en cours d’essai et a pu résister à une énorme explosion dans l’océan Atlantique.

Les essais de choc devraient fournir des données utilisées pour valider la résistance aux chocs du navire.

Pourquoi le test a-t-il été effectué ?

Il s’agissait d’assurer la capacité de l’USS Gerald R Ford à résister aux conditions de combat.

Le test comprenait la détonation d’environ 18 tonnes d’explosifs à quelques mètres près du navire. Et, à environ 160 km au large de l’État côtier de Floride, la méga-explosion a déclenché un tremblement de terre de magnitude 3,9 en mer.

Et la nouvelle de ce test était basée sur les vidéos du test publiées par l’armée américaine, qui déclaraient que “la marine américaine effectue des essais de choc de nouveaux modèles de navires utilisant des explosifs réels pour confirmer que nos navires de guerre peuvent continuer à répondre aux exigences de mission exigeantes en vertu de conditions difficiles qu’ils pourraient rencontrer au combat.

Qu’est-ce qu’un essai de choc de navire complet (FSST) ?

Après près de 34 longues années, un test de cette envergure a été réalisé. Un essai similaire a été réalisé en 1987 sur l’USS Theodore Roosevelt (CVN 71). L’essai mené pour la Ford est l’un des trois explosions programmées.

Faisant référence aux préoccupations environnementales qu’un tel test pourrait générer, le communiqué officiel a déclaré: “Les essais de choc sont menés “dans le cadre d’un calendrier étroit qui respecte les exigences d’atténuation environnementale, en respectant les schémas de migration connus de la vie marine dans la zone de test”.

En savoir plus sur l’USS Gerald Ford

Commandé en 2017 par l’ancien président américain Donald Trump, c’est le navire de tête de la classe Gerald R Ford.

Nommé d’après un ancien président américain, le navire de guerre avancé mesure 333 m de long et 77 m de haut. Il dispose de deux réacteurs nucléaires, de quatre puits et d’un déplacement de 1 00 000 tonnes à pleine charge. Une fois les tests FSST terminés plus tard dans l’été, avant son emploi opérationnel, le nouveau navire de guerre américain entrera alors dans une disponibilité incrémentielle planifiée pour six mois de modernisation, de maintenance et de réparations.

En savoir plus sur le test FSST

Pendant le test, une charge explosive sous-marine est déclenchée à proximité d’un navire opérationnel. Et les défaillances du système et des composants sont toutes documentées, ce qui aiderait à apporter des modifications aux systèmes. Cette documentation doit être faite selon un document de 2007 sur le sujet par le groupe JASON de scientifiques américains d’élite.

Ces tests sont généralement effectués sur les navires qui sont les premiers de la nouvelle classe à être construits.

Les tests de ce genre sont censés vérifier :

Si les composants survivent aux chocs dans leur environnement sur le navire ;

Les possibilités de défaillances du système ;

Gros composants qui n’ont pas pu être testés.

L’USS Ford a été conçu à l’aide de méthodes de modélisation informatique avancées. Les tests et les analyses sont en cours, ce qui aidera à garantir que le navire est durci et sera capable de résister aux conditions de combat

Pourquoi de tels tests ?

Selon des rapports au cours de la Seconde Guerre mondiale, les navires de guerre américains avaient subi des dommages importants à cause des mines et des torpilles ennemies qui avaient en fait raté leur cible. Ils ont fini par exploser sous l’eau. Et depuis lors, l’US Navy, dans un effort pour minimiser les dommages causés par de telles explosions « évitées de justesse », s’est efforcée d’améliorer la résistance aux chocs de ses systèmes de navires.

