En savoir plus sur n’importe quelle chanson jouée n’importe où avec NowPlaying

La prochaine fois que vous écouterez une chanson, qu’il s’agisse d’un disque ou d’Apple Music, et que vous souhaiteriez avoir plus d’informations à ce sujet, n’en souhaiterez plus. NowPlaying est ici.

En utilisant la magie de ShazamKit, NowPlaying écoute la chanson en cours, quelle que soit la source, puis fournit des informations à ce sujet. Le développeur Hidde van der Ploeg explique pourquoi c’est si cool :

Utilisez votre appareil iOS ou iPadOS comme écran pour tous vos haut-parleurs. En utilisant NowPlaying, vous pouvez rapidement découvrir quelle chanson est en cours de lecture et permettre à l’utilisateur d’en savoir plus sur la musique diffusée. Actuellement, vous auriez besoin de connaître le disque par cœur, de compter les grooves ou de regarder la pochette et le label pour savoir quelle chanson est jouée. NowPlaying va vous dire tout ce que nous pouvons trouver pour la musique trouvée. Comme des notes éditoriales, où la chanson a été enregistrée et même qui a joué de quel instrument

NowPlaying a une interface magnifique et fonctionne sur iPhone et iPad, parfait pour ces sessions d’écoute confortables sur le canapé. La liste complète des fonctionnalités est longue, mais vous découvrirez toutes sortes de choses, y compris la date de sortie de la chanson, le genre, qui l’a composée, etc.

NowPlaying peut être téléchargé à partir de l’App Store maintenant et il ne coûte que 1,99 $. Si vous êtes un fan de musique ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur les chansons que vous écoutez, même sur vinyle, cette application pourrait être la meilleure application iPhone que vous installez ce mois-ci.

