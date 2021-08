En septembre : BRICS, SCO, UNGA et bien d’autres réunions prévues pour PM Modi

in

Le mois prochain sera diplomatiquement un mois très chargé avec des sommets multilatéraux prévus, bien sûr au format virtuel et hybride. Des réunions, dont la 13e édition du sommet des BRICS, la réunion de l’OCS au Tadjikistan et l’UNGA aux États-Unis, auront toutes lieu en septembre et le Premier ministre Narendra Modi y participera.

Le décor est planté pour la 13e édition du BRICS Summit qui se déroulera en format virtuel le 9 septembre 2021.

C’est la troisième fois que l’Inde occupe la présidence du groupement BRICS. Les dirigeants de cinq pays membres : le Premier ministre Narendra Modi, le président russe Vladimir Poutine, le président brésilien Jair Bolsonaro, le président chinois Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, participeront virtuellement.

Thème du Sommet des BRICS

« BRICS @ 15 : Coopération intra-BRICS pour la continuité, la consolidation et le consensus » est le thème.

Le groupement fêtera ses 15 ans. La toute première réunion des ministres des Affaires étrangères du BRIC a eu lieu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006.

Selon les sources, le thème de cette année reflète les efforts de l’Inde pour renforcer davantage les principes fondateurs du groupement qui repose sur les trois C – consensus, consolidation et continuité.

Ordre du jour du sommet sous la présidence indienne

En 2021, l’accent sera mis sur des livrables spécifiques dans les trois piliers de la coopération intra-BRICS en 2021. Ces piliers sont les suivants : économique et financier ; Politique et sécurité ; et culturel et de peuple à peuple.

Du point de vue de l’Inde :

Politique et sécurité: Se concentrer sur l’espace politique mondial sur la prospérité, la paix et la sécurité et la lutte contre le terrorisme. La réforme du système multilatéral est également à l’ordre du jour.

Economique et Financier: Mise en œuvre de la stratégie de partenariat économique BRICS 2020-25 ; Coopération sur la résilience aux catastrophes ; Opérationnalisation de la plateforme de recherche agricole BRICS ; Santé numérique et médecine traditionnelle ; et la coopération en matière d’innovation.

Culturel et de peuple à peuple: Améliorer les contacts intra-BRICS de personnes à personnes ; des programmes d’échanges réguliers pour les jeunes scientifiques et parlementaires ainsi que des échanges réguliers dans les domaines universitaire, culturel, sportif et commercial.

Avant le sommet, jusqu’à présent, une cinquantaine de réunions ont eu lieu sous la présidence de l’Inde et des questions liées à la gestion de la pandémie mondiale de COVID-19, soutenant la dérogation ADPIC pour les vaccins COVID 19 à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela a été proposé par l’Inde et a été soutenu par l’Afrique du Sud.

D’autres réunions sont prévues ce mois-ci sous la présidence de l’Inde et cela comprend une réunion le 24 août des conseillers à la sécurité nationale ; Les chefs des agences spatiales se réuniront plus tard la semaine prochaine; suivi d’une réunion des ministres de l’Agriculture et de l’Environnement le 27 août 2021. À la fin de ce mois, il y aura le Sommet des jeunes BRICS du 29 au 31 août et le Sommet sur la santé numérique du 24 au 26 août.

Le plan d’action contre le terrorisme des BRICS devrait être adopté lors de la réunion des ANE des BRICS. Ce plan a été finalisé le mois dernier lors de la réunion du groupe de travail.

L’Organisation de coopération de Shanghai ou SCO

À la mi-septembre, les chefs d’État de l’OCS devraient participer à des pourparlers au sommet à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, du 16 au 17 septembre. Le Tadjikistan, nation d’Asie centrale, est le président du groupement. Il y a 8 États membres dont l’Inde, la Russie, la Chine et le Pakistan. Et il y a 4 pays d’Asie centrale : le Tadjikistan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan.

Assemblée générale des Nations Unies

La 76e session de l’UNGA se déroulera en mode hybride en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Le président élu de la soixante-seizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies est le ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdulla Shahid, dont la candidature a été fortement soutenue par l’Inde.

Comme cela a été signalé précédemment, c’est la première fois qu’un ressortissant des Maldives dirige la présidence de l’organe des Nations Unies et le mandat est d’un an. Et pour la première fois, l’ambassadeur adjoint de l’Inde auprès des Nations Unies, Nagaraj Naidu, est son chef de cabinet.

