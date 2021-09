En septembre, le Vox Book Club revient avec Piranesi de Susanna Clarke

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Le Piranesi obsédant et hanté de Susanna Clarke est l’un des livres les plus étonnants que j’ai lu depuis très longtemps, une sorte de Narnia rencontre Paradise Lost rencontre Borges. De l’auteur du bien-aimé Jonathan Strange et de M. Norrell, il raconte l’histoire d’un homme appelé Piranèse, vivant tout seul dans une vaste maison de marbre inondée, pleine de statues.

Pour autant que Piranèse le sache, la maison est la seule chose au monde, et lui-même l’un des seuls hommes vivants à l’intérieur. Il aime sa vie et il aime la maison. Il se fait appeler l’enfant bien-aimé de la maison. Sa voix est si douce et convaincante que lorsque vous lisez le livre, vous pouvez vous sentir englouti par la maison bien-aimée de Piranèse et par la terrible et radieuse innocence de Piranèse.

Alors que le Vox Book Club reprend pour septembre, nous revenons avec style en lisant Piranesi. Nous parlerons des parallèles de Narnia, des parallèles de Jonathan Strange et de ce que Piranesi a appris de sa maison. Puis, à la fin du mois, nous rencontrerons Susanna Clarke elle-même (!!!) en direct sur Zoom. Abonnez-vous à notre newsletter et nous vous informerons des détails de RSVP dès que nous les aurons, et en attendant, vous pouvez consulter notre revue Piranesi de l’année dernière ici.

Voici le programme complet du Vox Book Club pour septembre 2021

Vendredi 17 septembre : Message de discussion sur Piranesi publié sur Vox.com

Date à déterminer : Événement virtuel en direct avec l’auteur Susanna Clarke. Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir le lien RSVP dès qu’il sera disponible. Les questions des lecteurs sont encouragées!