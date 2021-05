En septembre, l’Inde s’apprête à redéfinir l’écosystème des paiements en ligne avec les géants mondiaux de la technologie; acteurs locaux de la course

RBI est susceptible d’annoncer les acteurs susceptibles d’obtenir la nouvelle licence d’entité parapluie pour les paiements de détail.

Certains des plus grands noms de l’espace technologique mondial – comme Facebook, Google et Amazon – à des consortiums formés par des entreprises nationales comme Cholamandalam Investment and Finance Company (Chola), qui est la branche de services financiers de plus de Rs 38000 crore Murugappa Group , attendra le résultat vers septembre lorsque la Banque de réserve de l’Inde (RBI) annoncera probablement les acteurs susceptibles d’obtenir la nouvelle licence d’entité faîtière (NUE) pour les paiements de détail.

On ne sait toujours pas combien de licences seront finalement accordées pour la mise en place, ce que la banque centrale décrit comme «une ou plusieurs entités pan-indiennes se concentrant sur les systèmes de paiement de détail». Le principal attrait pour la plupart est aussi apparemment qu’elle doit être constituée en société en Inde en vertu de la loi de 2013 sur les sociétés et qu’elle sera probablement autorisée en tant qu’entité à but lucratif.

Mais alors, qu’est-ce qui peut attirer la grande technologie mondiale? Financial Express Online a demandé à Kishore Biyani, qui a vu l’espace évoluer et a joué un rôle important dans l’histoire du commerce de détail indien. Sans vouloir commenter les entités individuelles, il se sent à une époque où les entreprises mondiales doivent rivaliser avec la Chine, alors cela se résume à un jeu d’empreinte et si la Chine est armée de ses chiffres, l’Inde est le seul pays qui peut offrir un match en termes de points de contact client. Ainsi, si, par exemple, les géants mondiaux de la technologie disent que les États-Unis doivent dépasser leur base de 300 millions de clients nationaux, certains d’entre eux, qui sont déjà investis en Inde comme Facebook, Google et Amazon, ne trouveront peut-être que la voie logique à une époque où l’Inde a ouvert cette opportunité.

«La nouvelle ère économique consiste à posséder un client et le but ultime de toutes les grandes entreprises technologiques est également de posséder le client», déclare Kishore Biyani. Nitin Chugh, directeur général et PDG de Ujjivan Small Finance Bank, déclare qu’Ujjivan est membre de l’un des consortiums – Vishwakarma Payments – qui a demandé la licence avec les cinq ou six applications de ce type pour la nouvelle licence d’entité parapluie (NUE) pour les paiements de détail. Il dit: «Nous sommes avec Cholamandalam, FSS, Zoho, Zerodha, RazorPay et Airpay.

Il estime que l’implication majeure de cette initiative est qu ‘«elle offrira plus d’options aux utilisateurs». L’argument sous-jacent pour la plupart semble que l’UPI – le mode de paiement qui est utilisé dans la plupart des transactions en ligne – est déjà essayé et testé et tout ce qui est similaire par un autre consortium de paiement ne devrait donner qu’un plus grand choix aux consommateurs.

Bien qu’il n’y ait pas encore de clarté sur le nombre de licences susceptibles d’être délivrées par la RBI, on s’attend à ce que d’ici septembre, ce soit clair.

