En seulement cinq jours, Mario Golf: Super Rush est devenu le deuxième jeu le plus vendu de la série

in

Nintendo a fourni sa première mise à jour officielle des ventes de Mario Golf: Super Rush, et les chiffres montrent que la dernière sortie de notre plombier préféré est probablement déjà sa plus réussie à ce jour.

Dans son rapport sur les résultats financiers couvrant d’avril à juin 2021, Nintendo a révélé que Mario Golf: Super Rush avait vendu 1,34 million d’unités dans le monde. Le jeu n’a été lancé que le 25 juin, ce qui signifie que ces 1,34 million de ventes – qui incluent à la fois les ventes physiques et numériques combinées – ont eu lieu au cours des cinq premiers jours du jeu dans les rayons des magasins.

Ce serait un début de vie impressionnant pour n’importe quel jeu, mais lorsque l’on considère les ventes passées de la série Mario Golf, il est encore plus facile de voir à quel point Super Rush fonctionne.

Alors que les chiffres officiels sont désespérément difficiles à trouver pour les titres plus anciens, VGSales rapporte que les entrées passées de la série se sont vendues comme indiqué ci-dessous. Les 1,34 million de ventes de Super Rush signifient qu’il est déjà devenu le deuxième jeu le plus vendu de la série au cours de ces cinq premiers jours, et pourrait bien figurer en tête de cette liste aujourd’hui :

Le rapport sur les bénéfices de Nintendo a également révélé que la Switch a maintenant dépassé les 89 millions de ventes dans le monde et nous a fourni une liste mise à jour des jeux Switch les plus vendus de tous les temps.