En sortant de l’eau, Demi Rose dévoile sa silhouette en micro maillot de bain

En sortant de l’eau Demi Rose montre sa silhouette en micro maillot de bain | Instagram

L’un des modèles et célébrités des réseaux sociaux préférés des internautes est certainement le assez britannique Demi Rose qui est sortie de l’eau à nouveau l’a révélée silhouette exquise.

C’est une publication qu’il a faite sur ses réseaux sociaux sur son compte Instagram officiel, dans lequel il a partagé trois images, la première était sans aucun doute celle qui a attiré le plus d’attention, mais après un certain temps de plaisir à la voir encore et encore nous en avons trouvé deux plus de photos.

Dans son autre Photos Elle ne porte pas de maillot de bain, mais elle porte une robe qui montre ses belles courbes ainsi que des baskets vertes à talons hauts.

Sa robe est de différentes couleurs dans le tissu on retrouve un ton vert, rouge, rose et noir, dans sa description elle mentionne que cette pièce fait partie de sa collection de marque Jolie petite chose.

Le maillot de bain et la robe qu’elle porte sur les deux photos suivantes font partie de cette nouvelle ligne, sans plus hésiter certains de ses followers voudront immédiatement acheter ses vêtements, étant donné qu’elle compte plus de 17,2 millions de followers.

Le type de tissu avec lequel les deux tenues ont été confectionnées attire immédiatement l’attention grâce à sa couleur. Il y a un jour, il a partagé un message avec ses fans Instagram, parlant du lancement de cette nouvelle collection avec la marque.

Cette impression est issue de ma nouvelle collection avec Pretty Little Thing, elle me donne vie”, a écrit Demi Rose.

Sa publication a été partagée il y a 7 heures, rapidement il a déjà plus de 353 000 cœurs rouges et également 2 888 commentaires, plusieurs d’entre eux ravis de voir cette nouvelle collection puisque récemment il a également partagé une autre pièce, bien qu’il s’agisse d’une robe plus longue.

Wow, quelle belle déesse incroyablement impressionnante ! », « Tu es une belle femme », « Belle comme toujours », ont écrit certains fans.

Pretty Little Thing est une marque importante qui s’est immédiatement démarquée grâce au fait que plusieurs personnalités d’Internet se sont consacrées à collaborer avec elle, notamment parce qu’elles en ont fait la promotion sur leurs réseaux sociaux respectifs, sûrement peu comme Demi Rose parviennent à lancer un collaboration dans le décor, cela devrait donc être une grande fierté pour elle.

Kourtney Kardashian et Hailey Baldwing sont deux personnalités qui collaborent avec la célèbre marque ; Lynarita ou Lyna Pérez comme son nom est, a écrit dans la boîte de commentaires de la beauté britannique en lui disant qu’elle était belle, dans cette publication et dans d’autres.