in

Cependant, Singh avait inséré une clause dans l’accord selon laquelle environ 10 à 15 % des bénéfices réalisés par le film seraient transférés au Milkha Singh Charitable Trust. (Crédit : L’Indian Express)

L’athlète légendaire Milkha Singh qui a rendu son dernier soupir en raison de complications liées à Covid-19 était devenu un nom familier après le film ‘Bhaag Milkha Bhaag’ basé sur sa biographie publiée en 2013. Les générations après les années 1960 qui n’avaient pas vu le ‘Flying Le sprint sikh, a eu une sympathie immédiate pour lui après avoir regardé le film dirigé par l’acteur Farhan Akhtar. Lorsque le réalisateur Rakeysh Omprakash Mehra a rencontré Singh pour demander ses droits biographiques pour le film, le défunt athlète a immédiatement signé le contrat pour Re 1. Dans une interview exclusive à l’Indian Express, Milkha Singh avait rappelé comment il avait décidé de signer le film pour Rs 1 .

Singh, qui n’avait regardé que des films de sa jeunesse, dont Mother India, Shree 420, Awaara, entre autres, n’avait aucune idée des cinéastes qui allaient faire sans doute le meilleur biopic sportif de l’Inde. Singh a déclaré à l’Indian Express qu’il n’avait pas regardé un seul film après 1960 et qu’il ne connaissait aucun acteur ni réalisateur. Cependant, le fils de Milkha Singh, le golfeur Jeev Milkha Singh, est venu à la rescousse de son père car il était un grand fan de cinéma. Jeev qui avait été impressionné par le film emblématique de Rakeysh Om Prakash Mehra « Rang De Basanti » et a joué un rôle essentiel en faisant pencher la balance en faveur de Mehra par rapport à un groupe de réalisateurs qui cherchaient à faire un film sur l’athlète.

Milkha SIngh a révélé à l’Indian Express que c’était son fils Jeev qui voulait qu’il se sépare des droits d’histoire de Rs 1 pour Mehra. Jeev avait dit à son père qu’il serait prêt à lui offrir un chèque de Rs 1,5 crore, mais que les droits de l’histoire devraient être accordés gratuitement pour le film. Finalement, les droits de l’histoire ont été accordés à Mehra pour Re 1. Cependant, Singh avait inséré une clause dans l’accord selon laquelle environ 10 à 15 % des bénéfices réalisés par le film seraient transférés au Milkha Singh Charitable Trust.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.