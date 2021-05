En souvenir de Sunil Jain – Le Financial Express

Sunil Jain (1963 – 2021)

Des personnalités éminentes de différents horizons ont rappelé leurs souvenirs de Sunil Jain, rédacteur en chef de Financial Express, décédé le 15 mai

Vous nous avez quittés trop tôt, Sunil Jain. Je manquerai de lire vos chroniques et d’entendre vos opinions franches et perspicaces sur divers sujets. Vous laissez derrière vous une gamme de travail inspirante. Le journalisme est plus pauvre aujourd’hui, avec votre triste disparition. Condoléances à la famille et aux amis. Om Shanti. – Narendra Modi (@narendramodi) 15 mai 2021

Profondément angoissé par le décès triste et prématuré de Sunil Jain Ji, rédacteur en chef de Financial Express. Son décès est une perte irréparable pour le monde du journalisme. Mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses lecteurs. Om Shanti Shanti Shanti – Amit Shah (@AmitShah) 15 mai 2021

Le décès de Sunil Jain, le rédacteur en chef de @FinancialXpress est une grosse perte. Profité énormément des diverses interactions avec lui. Sharp & rapide, il était plein d’idées. Ses critiques étaient mordantes, ses suggestions tout aussi constructives. Personnellement, son conseil va manquer. – Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) 15 mai 2021

Triste d’apprendre la disparition de Sunil jain Ji, rédacteur en chef de Financial Express. On se souviendra toujours de lui pour ses vues extraordinaires sur divers sujets. Condoléances aux membres de sa famille. Om Shanti. – Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 15 mai 2021

Très attristé d’apprendre que le journaliste senior Sunil Jain, rédacteur en chef de Financial Express, est décédé. C’était une source d’inspiration et quelqu’un qui a inspiré une génération de journalistes. Mes plus sincères condoléances à sa famille. pic.twitter.com/odeG5Fy2xa – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 15 mai 2021

Vraiment désolé pour votre perte Sandhya Ji ????????

Malgré tous nos efforts, nous l’avons perdu. La disparition prématurée de Sunil Ji est profondément attristante et laisse un grand vide dans le journalisme indien.

On se souviendra de lui pour ses vastes connaissances et son travail perspicace

Plus sincères condoléances à la famille et aux abonnés https://t.co/FX5AewAdGU – Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) 15 mai 2021

Profondément choqué et affligé d’apprendre que mon bon ami Sunil Jain a succombé à Covid. Il était le rédacteur en chef habile et avisé du Financial Express qui a apporté la franchise et la clarté aux rapports commerciaux. – P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 16 mai 2021

Complètement le cœur brisé et profondément attristé. C’était un ami de longue date et un compagnon de route. Intrépide dans son commentaire qui a toujours été basé sur une recherche et une analyse approfondies et articulé efficacement. Nous l’avons perdu à son apogée. La perte de la nation qui ne peut pas être facilement réparée. pic.twitter.com/KyLAZPl9rj – Rajiv Kumar ???????? (@ RajivKumar1) 16 mai 2021

Choqué d’apprendre la triste disparition de Sunil Jain, Sunil était un journaliste remarquable – audacieux, courageux, courageux et objectif. Sunil était toujours souriant et avait une personnalité si agréable. Son départ laisse un immense vide dans le monde journalistique. Mes plus sincères condoléances. RIP https://t.co/BMy0qtjQK6 – Amitabh Kant (@ amitabhk87) 15 mai 2021

Très triste de perdre Sunil Jain, rédacteur en chef de Financial Express. Je le connais depuis longtemps. Respectez-le pour son point de vue et débattiez fréquemment avec lui sur des questions économiques et d’actualité. Qu’il repose en paix. – Uday Kotak (@udaykotak) 16 mai 2021

Quelle perte dévastatrice pour le pays et pour le journalisme indien. Ce fut un réel plaisir de dialoguer avec @thesuniljain et d’apprendre de lui. https://t.co/SIL0raL8y9 – Arvind Subramanian (@arvindsubraman) 15 mai 2021

Profondément affligé d’apprendre le décès de mon ami @thesuniljain – un journaliste intègre, sans peur et de connaissances – un atout pour l’Inde que nous avons perdu car nous avons personnellement perdu l’un des rares amis que j’avais à Delhi ???????? ???? # OmShanthi @FinancialXpress @IndianExpress @anantgoenka – Rajeev Chandrasekhar ???????? (@rajeev_mp) 15 mai 2021

Urjit Patel

Ancien gouverneur de la RBI

Très triste d’entendre cela. Sunil était l’une des voix constantes du libéralisme économique.

Nandan Nilekani

Président, Infosys

Sunil avait cette rare capacité journalistique à parcourir à la fois des sujets conventionnels et contemporains d’importance pour l’Inde. Curieux, provocateur et plein d’esprit, Sunil manquera énormément à ses lecteurs qui se sont appuyés sur ses chroniques pour donner un sens au monde qui les entoure. En son décès, nous avons perdu un excellent chroniqueur de l’économie politique du pays et j’ai perdu un bon ami.

Shaktikanta Das

Gouverneur, RBI

Très triste d’apprendre la disparition de Sunil Jain. Mes condoléances.

Sunil Bharti Mittal

Président, Bharti Airtel

Sunil était l’un des meilleurs esprits du journalisme d’affaires indien. Ses articles d’opinion pointus et incisifs nous manqueront. Il s’intéressait profondément à l’espace des télécommunications et écrivait abondamment sur des sujets clés. Il laisse derrière lui un riche héritage qui en inspirera bien d’autres.

S Ramadorai

Ancien VC, TCS

Sa vision analytique et constructive (de Sunil) de l’histoire de la croissance de l’Inde a été des plus perspicaces pour beaucoup d’entre nous. Ses opinions honnêtes, sa perspicacité experte et son brio journalistique manqueront à tous.

M Govinda Rao

Économiste

Le pays a perdu un journaliste perceptible qui se concentre sur les problèmes plutôt que sur les gens et qui n’a aucun parti pris. C’était un journaliste avec le courage de la conviction et il n’a jamais hésité à exprimer ses opinions même si cela n’était pas acceptable pour les pouvoirs en place.

Ashok Gulati

Ancien président, CACP

Le pays a perdu une personne précieuse et honnête dans le domaine du journalisme économique, et j’ai perdu un bon ami pour débattre. Il est difficile de combler ce vide.

Pradip Shah

Président, IndAsia Fund

Je me souviens de notre rencontre avec le Premier ministre Modi en janvier 2020 lorsque Sunil a exprimé des critiques à l’égard du gouvernement Modi. Modi a ensuite déclaré qu’il accueillait favorablement les critiques…. Ses opinions superbement articulées et nos conversations stimulantes sur les questions nationales qui nous engagent me manqueront.

Mythili Bhusnurmath

Ancien rédacteur en chef, Financial Express

Sunil Jain faisait partie de cette race (malheureusement) rare de journalistes qui n’hésitaient pas à appeler un chat un chat, même si cela signifiait des plumes ébouriffées. Ses chroniques dans le Financial Express, notamment celles sur le secteur des télécoms où sa maîtrise était incontestée, nous manqueront beaucoup.

Sunil a non seulement survécu en tant que rédacteur en chef pendant plus d’une décennie, mais a fait du journal ce qu’il est aujourd’hui, le quotidien financier incontournable pour des articles en profondeur, y compris des chroniques d’économistes réputés comme Surjit Bhalla Ashok Gulati, Urjit Patel, etc.

Janmejaya Sinha

Président, BCG (Inde)

C’est une véritable tragédie d’apprendre le décès de Sunil. C’était un journaliste vraiment spécial, qui avait l’intégrité, l’indépendance, l’intelligence et la rigueur. C’est lui qui a établi la norme. Il est mort à son apogée et il me manquera et la clarté de ses colonnes de recherche demandant toujours comment les choses pourraient être améliorées. RIP Sunil.

