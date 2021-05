En souvenir de Sunil Jain: mon rédacteur en chef, mon ami

Sunil Jain. (Illustration: IE / CR Sasikumar)

Il avait une joie enfantine dans ses yeux, après être entré en possession du dernier Microsoft Surface Book de pointe. Il se plaignait de son ancien ordinateur portable depuis un certain temps, le Surface Book était donc une mise à niveau pour 2016. C’était l’un des premiers en Inde – il pouvait détacher l’écran et l’utiliser comme une tablette, il adorait prendre des notes et celui-ci avait un stylet.

Cependant, bientôt cela a commencé à poser des problèmes. Aucun ingénieur du bureau ne pouvait le comprendre et le sourire du vénérable rédacteur s’est transformé en un sourire narquois transformé en un froncement de sourcils, un sourire que beaucoup d’entre nous qui avaient le privilège de travailler avec lui connaissaient assez bien.

Ainsi, après une semaine de tentatives infructueuses, Sunil (et son froncement de sourcils) a décidé de se plaindre de l’appareil auprès de Microsoft. Il a ouvert le client de messagerie sur son ancien ordinateur portable grincheux et a écrit: «Cher M. Nadella, votre livre de surface ne fonctionne pas…» et a procédé à la liste de tout ce qui n’allait pas avec lui. M. Nadella, à son tour, a immédiatement transmis le courrier au responsable de Microsoft en Inde qui a rapidement pris contact avec Sunil et lui a offert un tout nouveau Surface Book en échange.

Tout autre client serait extatique. Mais pas Sunil. Il a répondu: “Merci pour l’offre, mais je veux toujours comprendre, pourquoi celle-ci est-elle cassée et pourquoi ne peut-elle pas être réparée?” Une bonne somme a été payée pour un produit et Sunil voulait des réponses.

À l’inverse, lorsqu’il s’agissait d’être admis dans un hôpital pour être soigné pour Covid, il a refusé.

Je lui ai demandé, en tant que personne souffrant d’asthme chronique à Delhi polluée, pourquoi il était si opposé à être hospitalisé? Il m’a dit qu’il ne voulait pas être un fardeau pour ses amis, qu’il ne voulait pas passer des appels téléphoniques inconfortables et mettre encore plus de stress et de pression sur les hôpitaux de Delhi, déjà tendus et en ruine.

Comment conciliez-vous ces deux actes du même Sunil Jain? En reconnaissant qu’il a toujours pensé à un objectif plus large dans sa prise de décision.

Tous les messages et appels que j’ai reçus après le décès de Sunil samedi soir, et tous les messages sur les réseaux sociaux ont un thème commun: ils parlent de son intégrité incontestable. Il n’a jamais laissé les amitiés entraver la vérité et ses convictions. Un principe fondamental d’un bon journalisme était, essentiellement, sa seconde nature. C’est ce qui a poussé les gens à l’admirer et ce qui a rendu ses relations à travers le monde si fortes.

Du président, du premier ministre, du ministre des Finances et du ministre du Commerce et de l’Industrie aux dirigeants de l’opposition en passant par les chefs d’entreprise, tous étaient unis sur son engagement envers la profession et ses idées uniques – parce qu’il n’avait jamais peur de dire ce qu’il pensait, quelles qu’en soient les conséquences. , il a trouvé des tendances avant que quiconque puisse les relever.

Les membres du gouvernement ne sont pas d’accord avec les rédacteurs en chef tout le temps, ils sont également fortement en désaccord avec lui. Mais personne n’a jamais remis en question ses intentions. Ses lecteurs non plus.

Il pourrait donc critiquer le rythme de désinvestissement des UPE par le gouvernement. Signalant qu’ils représentaient auparavant 22,5% de la capitalisation boursière de l’ESB lorsque Narendra Modi est arrivé au pouvoir et que ce chiffre n’est plus que de 9%, il a souligné pourquoi chaque jour de retard dans la privatisation ne coûtait qu’aux contribuables. Il s’est également félicité des nouvelles lois agricoles et a déclaré sans détour que les agriculteurs du Pendjab sont «les plus choyés en Inde», mais que leur productivité est en baisse. Et que les protestations n’étaient pas simplement basées sur des perceptions incorrectes de ce qu’étaient les nouvelles lois agricoles, mais une tentative de coincer le gouvernement Modi, de stimuler la fortune affaissée du Congrès en trompant délibérément les agriculteurs.

Il était le rare éditeur à être toujours équilibré, ouvert d’esprit, respectueux de toutes les opinions, farouchement indépendant, toujours avide d’apprendre et de grandir. Il portait son cœur sur sa manche et n’avait jamais peur d’appeler qui que ce soit, même des éditeurs rivaux, pour dire: «S’il vous plaît, aidez-moi à comprendre.»

C’est pour cette raison que les chroniques de Sunil étaient incontournables et ses opinions percutantes. L’un de ses articles d’opinion les plus provocants intitulé «Net Neutrality Nonsense» en 2015 a fait sensation. Il a dénoncé l’hypocrisie des positions de la multinationale Big Tech, des régulateurs indiens et mondiaux et des militants du libre-internet. Il a demandé un discours plus rationnel, qui, selon lui, devrait inciter les opérateurs de télécommunications à investir dans l’augmentation de la connectivité à large bande à travers le pays plutôt que de simplement allouer des investissements au gouvernement sous forme de frais de spectre.

D’accord ou en désaccord, il a imposé le respect, a fourni un aperçu.

Hier soir, alors que la nouvelle arrivait de Cairn poursuivant Air India pour appliquer sa sentence arbitrale de 1,2 milliard de dollars contre le gouvernement indien, on m’a rappelé une recommandation et une prédiction faite par Sunil en décembre dernier: «Le gouvernement ne doit plus se tromper sur Cairn.” Il a déclaré que le Centre contesterait probablement le prix qu’il avait perdu, ce qui, selon lui, serait une erreur. Il a fait valoir que cela irait à l’encontre de la promesse de l’ancien ministre des Finances Arun Jaitley de maintenir les décisions d’arbitrage mondial. Aussi imprévisible que soit son point de vue, il était une voix cohérente du libéralisme économique, donc j’imagine qu’il aurait eu un article fort “Je vous l’ai dit” aujourd’hui alors que poursuivre Air India en justice en tant que mandataire du gouvernement indien fait pression sur de payer le prix même si cela ajoute une autre pierre d’achoppement sur la voie de sa privatisation.

Sunil a continué à écrire jusqu’à ce qu’il ne puisse absolument pas. Quand je lui ai demandé pourquoi il écrivait alors qu’il était si malade, il m’a répondu que la salle de rédaction manquait de personnel et qu’il voulait faire tout ce qu’il pouvait. Avec sa franchise, il a fait pression de manière agressive pour le prix du vaccin sur le marché libre, même si lui et sa famille se débattaient personnellement énormément avec Covid-19. Dans sa dernière chronique, écrite alors qu’il combattait la maladie, il a plaidé pour ne pas transformer chaque mort en une attaque politique contre le gouvernement. L’Inde souffrira davantage si «nous restons en guerre», a-t-il dit, reconnaissant en même temps que le parti au pouvoir était «si spectaculairement isolé», comme jamais auparavant. La colonne était intitulée «Covid est l’ennemi, pas le gouvernement».

À sa mort, nous avons perdu une bataille avec notre ennemi. J’ai perdu un ami et un éditeur avec qui j’ai eu le privilège de travailler et d’apprendre. Au-delà du professionnel et, pourtant lié à lui, au niveau personnel, il y a un sentiment de perte plus profond. A la prise de conscience que Sunil, comme la plupart des professionnels talentueux, est impossible à remplacer. Souvent, je tenais pour acquis l’engagement et la compétence qu’il apportait à la salle de rédaction, même en un an aussi dur que celui qui s’était écoulé. Ce don de Sunil est son héritage et il est de notre responsabilité de bâtir sur.

Des nuits et des jours comme celui-ci nous font aussi désespérer, ils nous rappellent à quel point nous avons peu de contrôle sur nos propres vies. Sa famille immensément solidaire de sa femme Namita et de son fils Abhinav a joué un rôle énorme dans sa confiance et dans sa capacité à dire la vérité au pouvoir. J’ai une profonde admiration et un profond respect pour toute sa famille et ses camarades de classe qui, m’a-t-il dit, prenaient soin de lui «en un clin d’œil». Dans un message adressé à certains d’entre eux quelques jours avant son admission aux soins intensifs de l’AIIMS, Sunil a écrit: «Il suffit de s’accrocher… d’attendre un miracle… il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, donc écouter Bhimsen Joshi.» Tout comme la musique du maître, Sunil Jain vivra dans les mots qu’il a écrits, dans les notes qu’il a frappées.

Cette chronique est apparue pour la première fois dans l’édition imprimée de The Indian Express le 17 mai 2021 sous le titre «Mon ami, mon éditeur». Anant Goenka est directeur exécutif, Express Group, et éditeur, The Financial Express

