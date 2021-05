En souvenir de Sunil Jain: un dîner attend

Sunil n’était pas seulement un rédacteur et un chroniqueur. C’était un ancien collègue et un ami. (Image de fichier)

Un dîner attendait. Nous avions prévu d’inviter Namita et Sunil à la maison. L’année dernière.

Covid signifiait un report – pas l’année dernière, pas cette année, pas dans ce monde, mais dans un autre monde, quand nous nous reverrons. Comme d’autres, amis, famille et connaissances, Sunil Jain est devenu une chronique nécrologique et une notice nécrologique, l’un des plus de 250 000 noms indiens décédés dans une maladie qui a ravagé le monde. La vie est injuste. C’était trop tôt pour beaucoup. Il était trop tôt pour Sunil. Si seulement. Nous avons été infectés à peu près en même temps et avons échangé des notes, au téléphone. «Les niveaux d’oxygène ne sont pas si mauvais. Pourquoi devrais-je évincer d’autres personnes des hôpitaux? Je vais bien à la maison. C’était Sunil classique. Au moment où il a déménagé à AIIMS et a reçu le meilleur traitement, il était trop tard. Si seulement cela s’était produit quelques jours plus tôt. Mais pour la grâce du destin, ça aurait pu être moi.

Le destin ne suit pas les attentes rationnelles. Même au moment où j’écris ceci, mon attente par défaut est de l’envoyer à thesuniljain@gmail.com. Ces dernières années, pour moi, FE signifie Sunil Jain et Sunil signifie FE. Quand sa chronique était due et que l’on scannait le FE du matin, Sunil était la première personne à lire. Je parle pour moi, mais c’était probablement vrai pour beaucoup de gens.

Sunil n’était pas seulement un rédacteur et un chroniqueur. C’était un ancien collègue et un ami. J’oublie comment j’ai rencontré Sunil pour la première fois. Pas de ses jours India Today ou Ficci. Pendant plusieurs années, j’ai été rédacteur en chef / consultant avec des journaux, non seulement en rédigeant des chroniques, mais en éditant aussi, en assistant à des réunions d’édition. Et nos chemins se sont croisés, dans les deux sens – Indian Express, Financial Express et Business Standard. C’est ainsi qu’il est devenu un collègue et un ami. Il y avait des réunions formelles à l’intérieur de l’ancien bureau d’Express et des réunions informelles à l’extérieur, sur les places de parking au large de Bahadur Shah Zafar Marg. J’ai appris que nous avons étudié dans le même établissement d’enseignement (Delhi School of Economics), même si Sunil était une décennie après moi. Ce doit avoir été TN Ninan et Business Standard qui l’ont amené dans de longs essais et livres, The Great Indian Middle Class, Caste in a Different Mold et l’essai qu’il a co-écrit avec Ninan dans un volume honorant Montek Singh Ahluwalia. Je connaissais son illustre famille.

Mais cela n’avait pas d’importance. Sunil était juste Sunil. Si je continue à écrire pour FE, c’est à cause de Sunil.

En 2015, les rôles ont changé. Le rôle des médias est d’être critique, typiquement du gouvernement. Et généralement, les conversations (environ une fois par semaine) parlaient de moi qui critiquait quelque chose que FE avait publié, ou que Sunil critiquait ce que le gouvernement avait fait ou pas fait, plus souvent ce dernier.

Le premier concernait principalement les télécommunications ou la réglementation. Puisque Sunil et moi nous sommes mis d’accord sur le contour des réformes et l’objectif, la discussion a porté sur le séquençage, la vitesse et l’économie politique. C’était toujours une discussion, jamais acrimonieuse, non seulement parce que Sunil était un ami, mais parce qu’il était un gentleman sérieux. (Cela est ressorti dans ses colonnes aussi, jamais personnel.) En 2017, Sunil m’a invité en tant qu’invité principal à un événement FE à Mumbai. «Nous ne voulons pas d’un politicien», a-t-il dit. La photographie (en fait un dessin animé) de cet événement est accrochée à mon mur, pour me rappeler Sunil. En 2018, lorsque j’ai publié un livre avec des colonnes d’Indian Express et de Financial Express, j’ai rendu la pareille en invitant Sunil à être l’invité principal lors du lancement.

«Je ne veux pas d’homme politique», ai-je dit. Cette photographie (pas un dessin animé) est également accrochée à mon mur, pour me rappeler Sunil.

Chaque fois que j’écrivais un morceau, au-delà des colonnes fixes habituelles, c’est FE auquel j’ai pensé en premier, grâce à Sunil. Nous avons échangé des notes sur les jeunes talents et des CV aussi. «J’ai besoin d’un jeune chercheur, je ne peux pas payer beaucoup. Avez-vous quelqu’un en tête? » Je dirais. «J’ai besoin d’un jeune journaliste, je peux payer.» Dirait Sunil. Diriger une organisation nécessite une capacité à former et à encadrer les jeunes talents. Je suis sûr que les jeunes journalistes qui ont travaillé avec Sunil témoigneront qu’il a fait cela, un trait plus rare qu’on ne le pense. J’ai perdu un ami. Le monde du journalisme a perdu une plume puissante et persuasive. Mais il a également perdu beaucoup plus. Dans le monde du journalisme financier, il n’y en a plus beaucoup qui peuvent se préparer ou qui s’y intéressent.

À un moment indéterminé dans le temps, Covid passera également.

Il y aura un bilan de ceux que nous avons perdus et ce ne sont pas des noms et des chiffres. Ce sont de vraies personnes, des amis et des parents. Ce sont des gens dont la vie s’est recoupée avec la nôtre, s’est réunie et s’est séparée. Le Mahabharata dit, comme des morceaux de bois flottant dans l’océan.

Le dîner attend.

(L’écrivain est président du Conseil consultatif économique auprès du Premier ministre.)

