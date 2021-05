En souvenir de Sunil Jain – un homme d’intégrité, de cœur et de sagesse

Sunil Jain au bureau du Financial Express. (Source de la photo: IE)

Par Ramanan Laxminarayan



D’après mon expérience, il y a des journalistes qui sont incisifs et réfléchis, mais qui hésitent à communiquer pleinement leurs pensées de peur d’offenser l’establishment. Il y en a d’autres qui n’ont aucun problème à défendre ce en quoi ils croient et qui sont experts en polémique, mais qui manquent de rigueur analytique ou de logique pour plaider de manière convaincante en faveur d’un changement durable.

Sunil Jain, le rédacteur en chef du Financial Express, décédé hier soir des complications liées à Covid, possédait cette combinaison vraiment rare de tout ce qui précède – une vision plus large, une analyse rigoureuse et approfondie, du courage et la capacité de rédiger un message qui être entendu. Bien que je n’avais rencontré Sunil que brièvement avant la pandémie, nos mondes sont venus se croiser étroitement en mars de l’année dernière quand il m’a approché pour l’aider à réfléchir à divers éditoriaux qu’il écrivait sur Covid-19. À sa demande, j’ai également souvent contribué à des articles d’opinion dans le Financial Express. Nous communiquions fréquemment par téléphone et il m’envoyait ses principaux messages Twitter sachant que je n’étais pas sur ce support.

Sunil et moi avons partagé un cadre commun du monde de l’économie néoclassique. Il n’est donc pas surprenant que nous ayons eu tendance à nous entendre sur beaucoup de choses, que ce soit sur le projet de loi de réforme des agriculteurs (nous avons convenu que c’était une bonne idée mais mal communiqué au public), sur le prix des vaccins (nous avons tous deux convenu que les plafonds de prix n’étaient pas utiles, et une stratégie de tarification différentielle aiderait à inciter les fabricants de vaccins à augmenter considérablement leur capacité de production, ce qui serait alors bénéfique pour tout le monde), ou à la sous-déclaration des cas et des décès de Covid-19 (nous avons tous deux eu des problèmes avec la dépendance aveugle aux tests antigéniques rapides sans RT- Vérification PCR).

Étant donné que le Financial Express ne dispose pas d’une grande équipe de reporters sur le terrain, sa force réside dans sa capacité à prendre les données disponibles et à les comprendre pour expliquer ce qui se passe et comment les choses pourraient changer pour le mieux. Il faut un type particulier de personne pour gérer un article qui porte essentiellement sur les reportages des fils, mais aussi sur l’interprétation des événements actuels pour un public professionnel, et le mélange unique de qualités de Sunil était nécessaire pour être pleinement à la hauteur de cette tâche difficile.

Comme la plupart des économistes, Sunil n’était pas fan des plafonds de prix. Dans une récente chronique, Sunil a écrit: «L’économie de base montre clairement que le contrôle des prix ne fonctionne pas même à court terme et, en fait, aggrave les choses. Et pourtant, face à une pénurie de vaccins, et plus récemment de remdesivir, le gouvernement a imposé des plafonds de prix. L’impact est de restreindre l’offre qui impose des coûts élevés à la société; même à court terme, cela encourage la thésaurisation et le marketing noir qui nuisent à tout le monde. » (Lire l’article complet: Cette petite chose appelée économie!) En fait, la ruée vers les médicaments, dont beaucoup ne sont même pas cliniquement indiqués pour la grande majorité des patients, a causé des dommages importants à la santé en rendant les prix inabordables. Tout comme Amartya Sen l’a décrit dans le contexte des famines – qu’il s’agit de phénomènes économiques plutôt que de pénuries physiques de nourriture, on pourrait en dire autant des médicaments et vaccins essentiels pour Covid-19.

Il n’était pas fan d’Atmanirbharta, un concept d’autosuffisance qui semble être un retour à l’ère socialiste où nous devions attendre des mois pour une ligne téléphonique ou une voiture plutôt que pour la nation confiante, axée sur le commerce et orientée vers la croissance. aspiré à. Dans un monde hautement interconnecté, les exportations sont difficiles sans importations et les pays qui ont bien réussi sur le plan économique ont tendance à être des économies ouvertes. Nous avons convenu que l’ouverture au commerce et la libéralisation de l’économie, plutôt que le protectionnisme, étaient la seule voie à suivre – les alternatives avaient coûté cher à l’Inde jusqu’aux réformes économiques de 1991. L’amélioration de la fabrication locale, le soutien des investissements dans les infrastructures et la réduction des coûts réglementaires des entreprises étaient susceptibles de faire beaucoup plus pour l’économie que les restrictions à l’importation.

Sunil était également un fervent partisan d’un débat et d’un dialogue actifs en tant que lubrifiants essentiels des rouages ​​d’une démocratie qui fonctionne bien, et où les divergences d’opinion n’étaient que naturelles et ne devaient pas être lues comme des signaux d’anti-nationalisme. Il a écrit dans le contexte des récents événements à Ashoka: «Si une université comme Ashoka peut être sous pression, comment ceux des universités et collèges gérés par le gouvernement peuvent-ils espérer rester isolés? Un professeur de l’Université de Delhi, ou un professeur du Bihar, dont le salaire est payé par le gouvernement, peut-il espérer écrire une critique cinglante, par exemple, de la nationalisation des banques ou de l’impôt rétrospectif ou de la démonétisation et ne pas risquer de perdre des promotions si le gouvernement de le jour est impatient de critiques? (Lire l’article complet: l’autonomie d’Ashoka compte pour nous tous) En effet, comment pouvons-nous bâtir une société forte sans la capacité de prendre en compte toutes les voix raisonnables.

Ses éditoriaux pourraient servir de notes d’information utiles aux entreprises, aux dirigeants, aux représentants du gouvernement, aux parlementaires et, en fait, à quiconque y prête une attention particulière. C’était un conseil de haute qualité que les armées d’état-major auraient du mal à reproduire dans les brefs délais que Sunil pouvait les produire. Sunil et moi nous sommes également attachés au fait que nous étions tous les deux fondamentalement non partisans. Nous ne nous soucions pas particulièrement de la politique du jour, dans les États ou au centre, mais nous étions profondément motivés par la façon dont diverses politiques affecteraient en fin de compte le pays et ses habitants.

Comme beaucoup de gens qui prennent la peine de s’exprimer, Sunil se souciait profondément de cette nation. Beaucoup de ses éditoriaux méritent d’être dans un livre, lus et relus. Une personne de son intégrité, de son cœur, de sa sagesse, de sa perspicacité et de sa capacité à articuler avait beaucoup à apporter. Malheureusement, nous avons perdu sa voix exceptionnelle et un autre être humain stellaire hier.

Ramanan Laxminarayan est directeur du Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, et chercheur principal à l’Université de Princeton.

