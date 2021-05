En souvenir de Sunil Jain: un modèle humain et journaliste modèle

Il y a des journalistes et des rédacteurs en chef, puis il y a eu Sunil. (Image de fichier)

Nos chemins se sont croisés pour la première fois lorsque Sunil était au Business Standard et que j’étais l’un de leurs chroniqueurs réguliers. J’étais un journaliste en herbe et il était en passe de devenir l’un des meilleurs journalistes que l’Inde ait produits. Honnêtement, je ne me souviens pas comment notre amitié a commencé, mais je sais que lorsque Sunil est parti pour The Indian Express à la fin des années 2000, j’ai déménagé en même temps pour rejoindre Express en tant que chroniqueur. Cela a été douloureux pour moi, d’autant plus que TN Ninan, rédacteur en chef du Business Standard, était un ami très cher du début des années 1990. Pour ma part, la décision était instinctive; Je ne peux toujours pas l’expliquer, mais cela dit quelque chose sur l’attrait de Sunil en tant que journaliste et ami cher.

C’était peut-être de l’amitié, mais Ninan était et est toujours un ami proche. L’amitié ne peut donc pas l’expliquer. Ce n’était pas politique, car la plupart d’entre nous étaient pour Manmohan Singh et la vision du leadership technocratique qu’il offrait. Alors, qu’est-ce que c’était? Je n’y ai jamais vraiment pensé à ce moment-là, mais plus d’une décennie plus tard, je peux dire avec introspection, que ce qui m’a fait admirer Sunil, et pour moi de bouger avec lui, c’est qu’il était avant tout un journaliste factuel. , une rareté relative en Inde et dans le monde.

Il y a des journalistes et des rédacteurs en chef, puis il y a eu Sunil. Honnête dans son analyse et très directe dans sa critique. Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour le dire, mais je suppose que tous les côtés de l’allée politique mettront en évidence son honnêteté et son impartialité. Ne vous méprenez pas sur moi ou Sunil. Il avait ses penchants politiques et il faut vivre dans l’espace extra-atmosphérique pour ne pas avoir de préférences ou de préjugés politiques.

Mais Sunil l’a dit non seulement tel qu’il était, mais aussi tel qu’il devrait être analysé et raconté. Il détestait le politiquement correct et la malhonnêteté intellectuelle qui accompagne souvent une partie (beaucoup?) De cette justesse. Sa dernière chronique, «Covid est l’ennemi, pas le gouvernement» (bit.ly/2Rdy3tn), a été écrite depuis son lit de mort Covid et devrait être une leçon pour tous, en particulier pour ceux qui souhaitent entrer dans cette profession désormais gravement entachée de Whatsapp-Twitter. et le monde. Alors que l’Inde lutte pour trouver un sens, une explication, à la tragédie de Covid – nous sommes nombreux à avoir perdu un être cher – et la nature humaine doit trouver un «sens» par le blâme. Mais Sunil n’était pas commun. Sa famille avait été frappée par Covid avant lui, et c’est son post-scriptum à son dernier article: «Grâce à des amis attentionnés, des médecins et un politicien dont l’aide a été inestimable, j’espère que le Covid de ma famille restera sous contrôle. Mais si les choses ne fonctionnent pas, blâmer Modi ne va pas aider ».

Le 2 mai, dans sa communication à des amis, qui ont dépassé ses articles, il a déclaré (un autre exemple révélateur de son style honnête de reportage) «J’ai fait cette liste pour envoyer les journaux mais je l’utilise toujours pour transmettre mes articles; Beaucoup sont horrifiés par ce que j’ai diffusé »et ont demandé à des amis s’ils ne souhaitaient pas recevoir ses missiles!

Il n’avait pas peur d’appeler le bluff des médias occidentaux; un tweet de son (26 avril) a déclaré: «Un mutant britannique / sud-africain / indien, mais personne ne veut l’appeler chinois ou le virus Xi Jinping».

Je ne pense pas pouvoir me souvenir d’un seul article de Sunil qui n’était pas du bon côté de l’économie. De manière caractéristique, il a pris la cause de la libération des prix des vaccins, une question qui a suscité une vive opposition politique en Inde. Les rappels répétés de Sunil concernant les incitations par les prix sont essentiels.

Ce «détachement» au milieu de la plus grande crise que lui et sa famille ont dû affronter est du pur Sunil. Il a réussi à expliquer les problèmes de ne pas laisser les prix des vaccins être contrôlés par une illustration graphique de la perte de poids mort – en termes simples, les contrôles des prix entraînent des pertes pour les producteurs et les consommateurs.

Le nôtre était un lien fort – et même si nous étions parfois en désaccord sur les grandes images politiques et économiques, nous étions toujours sur la même longueur d’onde. Peut-être qu’un hommage Covid approprié à la classe Sunil de journalisme franc, économiquement correct et politiquement incorrect – c’est-à-dire le dire tel qu’il est mais pas comme le voudraient les médias sociaux – est que le gouvernement suive ses suggestions / recommandations. Premièrement, pour que le gouvernement revienne à l’achat centralisé de vaccins. Deuxièmement, libérer des prix pour les fabricants de vaccins, afin qu’ils soient incités à produire. Il y a une proposition sur la table mondiale de renoncer aux droits de brevet sur les vaccins. Cette proposition est venue à un moment où Sunil combattait Covid. Sur la base de mon amitié avec lui, et des nombreux articles rédigés conjointement, je suppose que c’est ce qu’il dirait: il était un économiste classique et classique, et est devenu un libre-penseur malgré ou à cause de , ses études à la Delhi School of Economics. N’oubliez pas qu’il a obtenu son diplôme en 1986, une époque où la plupart des économistes indiens et tous les gouvernements indiens se méfiaient profondément du marché.

En ce qui concerne les droits de brevet, il existe certainement une solution commerciale au problème. Le profit préservant les incitations peut être estimé pour chaque fabricant, et les gouvernements mondiaux «rachètent» le brevet. Cela violera bien sûr toutes les règles des brevets que le monde a, mais alors nous ne pouvons pas prétendre que ce sont des temps uniques et sans précédent, et quand le moment sera venu d’agir, recourir à des mantras généralement conventionnels. Covid n’est pas seulement un mauvais problème public indien – Covid est un mauvais problème public mondial et mérite une solution d’intérêt public mondial.

Tous se souviendront de Sunil pour sa vivacité, la lueur dans ses yeux alors qu’il posait les questions difficiles des hauts responsables politiques et son sens de l’humour. Un exemple frappant de son esprit – et tragiquement de son lit de mort – était ce commentaire sur Bombay Oxygen Investments, une entreprise qui avait de l’oxygène dans son nom, et donc catapultée dans le prix à des hauteurs insensées. L’entreprise n’avait rien à voir avec l’oxygène. Et Sunil a tweeté: «Bombay Oxygen Investments est bloqué dans le circuit inférieur après ‘Hawa Nikal Gayi’.

Sunil nous manquera plus que cruellement, et sa vie a été écourtée trop tôt. La politisation du journalisme, et la polarisation qui l’accompagne, est à son apogée aujourd’hui, et c’est le cas dans la plupart des sociétés démocratiques. La leçon humaine la plus importante que nous puissions tirer de la vie et de l’exemple de Sunil est sa séparation complète de l’amitié et de la politique. Trop souvent et à travers le monde, les amis de longue date divergent en raison d’opinions politiques ou d’opinions sur une politique particulière. Il y a des interprétations sombres de chaque point de vue, de chaque divergence de vues. Auparavant, l’hétérogénéité des points de vue et des interprétations était considérée comme un atout pour le discours humain; aujourd’hui, dans ce monde éveillé, si vous n’êtes pas d’accord avec moi, vous vous trompez – et de plus je ne veux rien avoir à faire avec vous.

Ce changement est en cours depuis la plus grande partie de la dernière décennie; il a jeté les bases du Covid Kalyug qui est sur nous aujourd’hui – et qui a emporté trop de chères âmes.

Sunil, un cher ami, âme sœur et compagnon conspirateur, manquera beaucoup à sa famille, à ses amis et à la profession et se souviendra avec tendresse. Ce n’est pas un adieu, mon cher, cher ami, c’est au revoir.

(L’auteur est directeur exécutif du FMI, représentant l’Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Bhoutan.

Les opinions sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les vues du FMI, de son Conseil d’administration, ou la direction du FMI.)

