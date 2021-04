En souvenir du duel Warriors-Thunder 2016 et de la prière OT de Steph Curry

Un retour en arrière profond d’un match de saison régulière? Sommes-nous à court d’idées? Non, ne vous inquiétez pas, c’est juste que ce match de saison régulière a régné.

Alors que l’agence libre de Kevin Durant se profilait, les OKC Thunder étaient plus ou moins désespérés de prouver qu’ils étaient des menaces de titre dès que possible. En disant à Durant: pas besoin de partir, vous pouvez atteindre un grand succès ici à la maison! Avec votre ami Russell Westbrook!

Et les Thunder se débrouillaient plutôt bien, au moment de ce match, fin février, ils étaient la meilleure équipe qui rebondissait de la ligue et la deuxième équipe la plus marquante de la ligue.

Quelle équipe a obtenu le meilleur score? Tu vas vraiment me faire répondre? Bien, c’était les Warriors. L’équipe même qui aurait été le principal prétendant à débarquer Durant s’il quittait OKC en agence libre.

Au cours de la saison 2016, le champion en titre des Golden State Warriors était sur une larme meilleure que toutes les autres larmes avant elle. Ils étaient 52-5. C’est vrai: fin février, ils n’avaient perdu que cinq matchs. Ce qui signifie qu’ils étaient en mesure de battre la meilleure saison record des Bulls de Michael Jordan en 96 avec 72 victoires. Les Warriors avaient déjà établi le record du meilleur départ en allant 24-0, détruisant complètement le précédent record de 15-0, détenu par les Rockets de Hakeem Olajuwon ’94.

Alors oui, c’est un match de saison régulière, mais il y a des enjeux. Pour le Thunder, une victoire en ferait une menace pour le titre et pourrait convaincre KD de rester. Pour les Warriors, une victoire suggérerait qu’ils n’ont pas de réelle compétition dans cette ligue.

Oh, et si vous êtes fan de tir dégoûtant, Curry et Durant ne vous décevront pas.

Une guerre des heures supplémentaires, décidée dans les dernières secondes. Bienvenue dans un moment de l’histoire.