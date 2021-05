En souvenir du géant du swing de l’Ouest Johnny Gimble

Johnny Gimble était le violoniste de musique country très respecté qui était une figure clé du swing occidental en tant que membre des Texas Playboys de Bob Wills et ailleurs. Après sa mort le 9 mai 2015, à l’âge de 88 ans, il a été intronisé à titre posthume en mars 2018 au Country Music Hall of Fame.

Gimble a remporté cinq CMA Awards et deux Grammys au cours d’une longue et distinguée carrière qui a duré 62 ans d’enregistrement. Né à Tyler, au Texas, il a joué avec ses frères dès son plus jeune âge, puis, après avoir servi dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, il a développé ses talents de violoniste dans des groupes de danse et de radio.

Son premier enregistrement remonte à 1948, avec le groupe de l’artiste texan Robert Bro, The Rhythmairs, après quoi Gimble rejoint les Texas Playboys, formés par Wills en 1933 et désormais champions du son swing occidental émergent. Wills, lui-même violoniste, s’est félicité de l’ajout de Gimble au violon et à la mandoline électrique, et ce dernier musicien a fait une tournée avec le groupe tout au long des années 1950.

Embrassé par Nashville

Gimble a continué à travailler dans d’autres groupes et à faire d’autres emplois au-delà de la musique, avant de trouver l’appréciation que son talent méritait lorsqu’il a déménagé à Nashville en 1968. Il était très demandé à Music City à des dates record pour des figures de proue de longue date comme Chet Atkins, Ray Price et Merle Haggard, pour l’album de 1970 A Tribute to the Best Fiddle Player in the World (Or, My Salute to Bob Wills) dont il était le parfait contributeur.

Johnny a tourné avec Willie Nelson de 1979 à 1981 et a joué un rôle accessoire en tant que membre de son groupe dans le film Nelson Honeysuckle Rose en 1980. Gimble a retrouvé Nelson et Haggard et a enregistré d’autres collaborations avec Vince Gill, Dale Watson, Ray Benson de Asleep At The Wheel et d’autres, sur un délicieux album final, 2010’s Celebrating With Friends.

