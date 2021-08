En streaming : meilleures nouvelles émissions de télévision et films cette semaine en Australie (2-8 août)

Avec autant d’émissions et de films parmi lesquels choisir sur les principaux services de streaming australiens, il peut souvent être difficile de trouver les meilleures nouveautés pour se divertir chaque semaine.

(Documentaire – disponible 03/08/2021)

Pray Away examine la montée du tristement célèbre Exodus International, une organisation controversée de thérapie de conversion dirigée par l’Église qui a été accusée d’avoir causé un préjudice irréparable à d’innombrables personnes au sein de la communauté LGBTQ. Dans ce documentaire, on nous donne un aperçu des parcours dramatiques entrepris par d’anciens leaders de la thérapie de conversion, ainsi que des survivants et même des membres actuels.

(série télévisée – disponible le 21/04/08)

Si vous avez déjà vu la vidéo de cuisine virale hilarante et tout à fait bizarre de Paris Hilton sur YouTube, vous aurez une bonne idée de ce à quoi s’attendre de Cooking with Paris, une émission dans laquelle la célébrité héritière montre son (manque de) compétences culinaires. aux côtés d’une variété d’invités célèbres, dont Kim Kardashian. Est-ce que c’est réel? Est-ce un spectacle ? Tu décides.

(Série TV – finale de la saison 1 disponible le 06/08/2021)

Après s’être rappelé qu’elle est responsable de sa propre vie et qu’elle serait folle d’abandonner son rêve vidéo d’aérobic, Sheila est sortie de sa coquille avec un nouveau sens du but. À la fin du dernier épisode, Danny a finalement appris la vérité sur ce que Sheila faisait de son temps libre, et nous avons hâte de voir comment il réagit et quelles sont ses prochaines étapes dans cette finale de la saison.

(Série TV – saison 2, épisode 3 disponible le 21/06/21)

Les choses ont commencé de manière plutôt urgente cette saison, l’épisode de la semaine dernière voyant le retour de l’as très détesté Jamie Tart, dont l’arrivée menace l’harmonie de l’équipe. Nous avons également vu Roy Kent réussir une première tentative formidable (bien que jurant) d’être un expert de la télévision, et nous avons hâte de voir où cela mène.

(Série TV – épisode 9 disponible le 30/07/2021)

Joseph Gordon-Levitt assume les fonctions de vedette, d’écriture et de réalisation dans M. Corman, une série dramatique sur un enseignant de cinquième année qui a l’impression de mener une vie médiocre au lieu d’une vie vraiment importante. Met également en vedette Juno Temple, Arturo Castro et Hugo Weaving.

(Série TV – disponible le 02/08/2021)

Alors que la série Naked and Afraid présente généralement des couples déshabillés et chargés de survivre dans la nature, Naked and Afraid: Alone mélange les choses en laissant les partenaires hors de l’équation, forçant les participants seuls à se débrouiller seuls. Heureusement, ils reçoivent au moins une certaine protection sous la forme d’un effet de flou flottant qui nous empêche de voir leurs parties intimes.

(Documentaire – disponible le 06/08/2021)

Doco en préparation depuis 40 ans, Val nous invite dans le monde du célèbre acteur Val Kilmer, qui enregistre sa vie depuis l’avènement du caméscope domestique. Assemblé à partir de milliers d’heures de séquences, ce documentaire révélateur nous emmène du début de sa carrière à ses jours en tant que survivant du cancer de la gorge qui a perdu la voix mais a conservé son expression artistique. Oui, ce doco va définitivement nous faire pleurer.

(série télévisée – disponible le 08/06/2021)

Les fans de hip-hop apprécieront les dernières docuseries musicales exclusives à Disney Plus, Hip Hop Uncovered, qui raconte l’histoire inédite de la naissance de la culture hip-hop et de la façon dont cette forme d’expression s’est transformée en l’un des genres les plus dominants dans toute la musique.

