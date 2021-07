En streaming : meilleures nouvelles émissions de télévision et films cette semaine en Australie (30 juillet-1 août)

Avec autant d’émissions et de films parmi lesquels choisir sur les principaux services de streaming australiens, il peut souvent être difficile de trouver les meilleures nouveautés pour vous divertir chaque semaine.

Dans un effort pour faciliter les choses, nous avons sélectionné cette semaine les meilleures nouvelles émissions et films à regarder sur les plateformes de streaming australiennes, couvrant notamment Netflix, Disney Plus, Binge, Foxtel Now, Stan, Apple TV Plus et Amazon. Première vidéo.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de nouveaux faits saillants, avec des émissions de télévision dignes de frénésie aux côtés de quelques arrivées de films à gros budget – et quelques entrées étranges à gauche, juste pour une certaine variété.

Les grands nouveaux films et émissions de cette entrée incluent les maîtres de l’univers de Netflix: Révélation, les séries Turner et Hooch de Disney, et la série de téléréalité horriblement brillante Sexy Beasts et le retour tant attendu de Ted Lasso. Voici nos choix de streaming pour la semaine du 26 juillet au 1er août 2021.

(Film – disponible le 30/07/2021 via Premier Access)

Tout comme Pirates des Caraïbes avant lui, Jungle Cruise est un blockbuster Disney rempli d’aventures basé sur l’un de ses manèges de parc à thème les plus populaires. Le film met en vedette les mégastars Dwayne ‘The Rock’ Johnson et Emily Blunt, et nous nous attendons à ce que ce soit des tonnes de plaisir (désolé). Jungle Cruise sera disponible pour les abonnés Disney Plus à partir du vendredi 30 juin moyennant des frais supplémentaires de 34,99 $ AU.

Diffusez la croisière dans la jungle sur Disney Plus via Premier Access

(Film – disponible le 30/07/21)

Le « Muscles de Bruxelles » obtient enfin son propre film Netflix dans Le dernier mercenaire – un film de comédie d’action dans lequel le légendaire Jean-Claude Van Damme joue un agent secret devenu mercenaire qui doit effacer le nom de son fils à la suite d’une allégation de trafic de drogue.

Diffusez Le dernier mercenaire sur Netflix

(Série TV – saison 2, épisode 2 disponible le 30/07/21)

C’est génial d’avoir de retour Ted Lasso, n’est-ce pas ? Dans l’épisode de la semaine dernière, l’équipe a fait appel à une psychologue du sport (Sarah Niles) afin d’aider son joueur vedette à surmonter un cas extrême de « The Yips », et nous imaginons que le personnage continuera à jouer un rôle central dans le reste de la saison.

Diffusez Ted Lasso : saison 2 sur Apple TV Plus

(série télévisée – disponible le 27/07/2021)

Roswell, Nouveau-Mexique revient pour sa troisième saison avec des promesses de manigances encore plus extraterrestres. Lors de la première de la saison 3, Liz commence à s’installer dans sa nouvelle vie à Los Angeles tandis que Max, Isobel et Michael tentent d’en savoir plus sur l’étranger dans la grotte.

Diffusez Roswell, Nouveau-Mexique sur Binge

(Série TV – épisode 9 disponible le 30/07/2021)

La rencontre de Sheila avec ses parents ne s’est pas très bien passée en raison du ressentiment persistant depuis l’âge de 14 ans. Les choses empirent lorsque Sheila et Danny rentrent chez eux pour découvrir que Jerry a découvert le faux livre de comptabilité de Sheila.

Diffusion physique sur Apple TV Plus

(Film – disponible le 30/07/2021)

Réalisé et adapté à l’écran par Emily Mortimer, La poursuite du bonheur raconte l’histoire de Linda Radlett (interprétée par la star montante Lily James) et Fanny Logan (Emily Beecham), deux femmes indépendantes qui se sont lancées dans une aventure pour trouver des maris en -L’Europe de la Seconde Guerre mondiale. Met également en vedette Dominic West.

Diffusez La poursuite de l’amour sur Amazon Prime Video

