En Suède, ils veulent implanter une puce électronique sous la peau avec le passeport COVID | La technologie

Les implants à puce sous la peau ne sont pas nouveaux, mais ils permettent de plus en plus de fonctions.

La pandémie prend plus de temps que prévu, même si les experts nous avaient déjà prévenus. Le virus s’affaiblira, mais les mutations continueront d’exister. Et pour montrer qu’on est vacciné et protégé, il y a le passeport Covid.

le Passeport covid est un document qui certifiez que vous avez été vacciné contre le coronavirus, et est obtenu via une application ou un document PDF qui montre un code qui peut être lu par d’autres mobiles, ou par des lecteurs NFC.

Bien que nous portions Passeport Covid sur mobile, il peut tomber en panne de batterie au moment le plus inopportun, ou il peut être cassé ou perdu, avec lequel nous perdrions l’accès à ce document qui nous est demandé si nous voyageons, et dans certains endroits, même pour entrer dans les sites ou non être viré.

Le passeport COVID devient quelque chose de nécessaire au quotidien. Pour notre confort, il est préférable de le transporter sur votre mobile et c’est pourquoi nous allons vous expliquer comment nous pouvons le faire.

La société suédoise Épicentre, qui utilise depuis des années implants de puces pour ouvrir des portes ou s’identifier, a développé une version qui stocke le passeport Covid, contrairement à Business Insider.

Cette puce est implantée sous la peau ou entre le pouce et l’index. C’est une procédure très simple qui n’implique qu’une petite incision, puisque la puce a la taille d’un grain de riz.

En outre c’est un processus complètement réversible: peut être facilement retiré lorsque vous le souhaitez. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo :

La puce communique via NFC, il suffit donc de placer un mobile ou un lecteur NFC à portée de main, pour lire le passeport Covid.

C’est un système très confortable car cela ne dérange pas, cela ne fait pas mal, et nous l’emportons toujours avec nous.

La puce n’a pas de batterie, il est donc passif, c’est-à-dire il n’émet aucun type de signal. Par conséquent, il n’est pas traçable. Il ne dispose pas non plus de GPS ou de tout type de technologie permettant de surveiller la personne qui le porte. Ses créateurs assurent qu’il est totalement privé.

Son contenu est lu par un scanner de radiofréquence RFID, qui prend en charge la connexion NFC qui transportent presque tous les mobiles. En pointant le lecteur vers la puce, il reçoit de l’énergie pour s’activer, puis le lecteur RFID peut lire son contenu.

Epicentre veille à ce que vous avez déjà la puce prête à être commercialisée, mais il faudrait l’approbation préalable des autorités.

Voudriez-vous implanter une puce avec le passeport Covid dans votre corps ?

Habituez-vous à l’idée, car Elon Musk veut que nous implantions une puce dans notre propre cerveau, dès l’année prochaine…