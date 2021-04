En suffira-t-il jamais? ⋆ 10z viral

«Et donc n’envoyez jamais pour savoir pour qui sonne la cloche; ça sonne pour toi.

– John Donne

J’ai tué des choses, mais pas depuis longtemps. Enfant, j’ai déjà brûlé des fourmis avec une loupe, les regardant se recroqueviller dans le faisceau de lumière et de chaleur que je dirigeais vers elles alors qu’elles émergeaient de leurs fourmilières. Je me souviens avoir été vaguement mal à l’aise de faire cela, mais comme le dit le proverbe, tous les enfants le faisaient.

Les adultes faisaient aussi beaucoup de meurtres à l’époque, comme d’habitude. En Corée, par exemple, et dans de nombreux autres endroits. Et les ventes de téléviseurs étaient en plein essor, entraînant de nombreux meurtres dans nos maisons pour la consommation quotidienne. Relativement exsangue, bien sûr, mais il y avait beaucoup de fusillades en cours. Et même les dessins animés présentaient des preuves abondantes pour les enfants que le chaos et le meurtre n’étaient vraiment pas un gros problème. Au cinéma, il y avait des meurtres à gogo, bien sûr, et j’avais pleuré quelques années plus tôt quand j’ai vu un acteur se faire tuer à l’écran, un gars que j’aimais bien. Ma mère a dû me rassurer sur le fait que «ce n’était qu’un film».

J’ai chassé avec mon père et mes oncles, portant mon propre fusil de chasse .410 pour les lapins, et plus tard un fusil à un coup .22 pour les écureuils. Nous avons mangé ce que nous avons abattu, mais j’ai tué une fois un lapin qui ne voulait pas courir, seulement pour découvrir qu’elle n’était pas disposée à abandonner son petit lot de lapins nouveau-nés. La culpabilité de ce moment irréfléchi ne m’a jamais quitté

Plus je vieillis, plus la vie me semble précieuse, jusqu’aux heures et aux minutes. Il y a quelques jours, j’ai écrit sur la décision de «poser» notre chat, L’il Fella. Depuis que cette décision a été prise et que nous attendions le vétérinaire qui venait faire l’acte, j’ai regardé Fella avec une attention plus vive que d’habitude, essayant de voir des signes de douleur ou de détresse évidente. Il y avait eu de tels signes, mais souvent je pouvais l’apercevoir sur le pont arrière, en train de regarder les oiseaux, les fleurs et les abeilles alors que la vie printanière se réaffirmait dans le monde.

C’est le week-end de Pâques. C’est le solstice de printemps pour les païens comme moi, le moment où nos ancêtres ont réalisé que, oui, le soleil revenait, il y aurait de nouvelles récoltes, de nouveaux agneaux, de nouveaux porcelets, une nouvelle vie. et un nouvel espoir. Mais qu’est-ce que cela signifie quand l’événement central célébré dans le monde chrétien se trouve dans l’histoire d’un Dieu qui envoie son fils unique pour être brutalement assassiné parce que c’était la meilleure chose qu’une entité omnisciente et toute-puissante puisse surgir avec pour racheter sa création imparfaite?

Je ne souhaite pas être maudlin, et je ne suis pas non plus conscient de la fréquence à laquelle j’ai réussi à passer à côté de quelque chose que j’ai lu ou que j’ai vécu. Mais cela n’a pas échappé à mon attention que l’euthanasie de notre chat bien-aimé était liée à l’approche de mes propres derniers instants. Alors que Fella a pris ses derniers aperçus du monde, j’ai vu ce qu’il voyait à travers ses yeux. De nous deux, cependant, je savais que c’était parmi les dernières choses qu’il verrait jamais. Je savais aussi – et cette pensée pesait lourdement – que c’était notre décision qui le privait de ces minutes, heures et jours d’existence continue. Aussi douloureux que puisse être le temps qui lui restait, la décision de mettre fin à ses jours n’a pas été facile.

Et cela, de manière détournée, m’amène à ce que nous avons vu cette semaine lors du procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd. Il est extrêmement bouleversant de regarder cette vidéo encore et encore, de voir la dureté totale de l’homme qui l’a assassiné. L’officier Chauvin semblait se sentir encore moins que moi en tant que garçon tuant des fourmis. C’est horrible de se rappeler à quel point il était facile pour ce flic de faire ce qu’il a fait. Il est encore plus horrible de réaliser combien de personnes dans ce pays sautent toujours à la conclusion que les victimes de ce genre de racisme systémique ont été victimes de leur mort. Les vies des Noirs sont négligeables. Elles sont aussi consommables que les fourmis, moins dignes de nos larmes que celles que nous versons pour nos chats ou nos chiens. Ils sont, pour trop d’entre nous, indignes de miséricorde. Les Noirs, en particulier les grands hommes noirs, sont des nuisances effrayantes, des parasites ou des boogeymen. Leurs votes ne doivent pas être comptés, leurs morts ne doivent pas être pleurées.

Hier encore, j’ai lu un article d’un gars avec qui j’étais allé au lycée dans le Midwest, il y a longtemps. Il était préoccupé par la perspective que des gars comme Colin Kaepernick se prennent un genou aux Jeux olympiques, «embarrassant l’Amérique». Il semble inconscient de ce fait que ce n’est pas la protestation contre la brutalité policière qui embarrasse ce pays; c’est le besoin de protestation qui nous fait honte.

Ou devrait.

Si le racisme n’était pas aussi fondamental, nous n’aurions pas à l’expliquer à personne.

