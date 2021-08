En superbe maillot de bain noir, Demi Rose est élégante et belle | INSTAGRAM

Aujourd’hui nous avons d’excellentes nouvelles et c’est que la belle mannequin britannique, Demi Rose vient de faire une nouvelle publication sur son Instagram officiel nous montrant une nouvelle fois le lancement de sa nouvelle collection de vêtements avec Jolie petite chose, l’entreprise dont elle est aujourd’hui ambassadrice et l’un des modèles les plus importants.

C’est un divertissement qui a été placé par elle-même dans son Instagram officiel, une seule La photographie que je n’en ai pas besoin de plus pour tomber amoureuse des internautes qui la connaissaient déjà et même les plus récents de son réseau social.

Dans l’instantané, nous pouvons l’apprécier dans un beau endroit qui se trouve sûrement dans Ibiza, la célèbre île de la fête espagnole où il vit maintenant à l’intérieur de son manoir en profitant de tout le luxe qui peut être offert grâce au travail incroyable que son don a déjà fait devant la caméra professionnelle.

La jeune femme est magnifique et avec ça maillot de bain noir qui a une partie supérieure avec un devant trop intense ouvrant un petit paréo transparent et la partie inférieure assez petite a réussi une fois de plus à épater les internautes et montrer qu’il s’agit d’un modèle de première qualité.

Le scénario l’a également beaucoup favorisé, car il était composé de rochers et de la mer, une baie impressionnante qui fonctionne parfaitement pour cette nouvelle promotion qui seulement en quelques heures a déjà obtenu plus de 195 000 likes et des milliers de commentaires de ses admirateurs et aussi de certains de ses collègues modèles.

En fait, il y a beaucoup de commentaires de ses amis qui ont la case à cocher vérifiée qui est d’ailleurs ancrée en haut de la zone de commentaire au cas où l’un d’entre eux attirerait votre attention, vous pouvez cliquer et voir leur profil car ils vous veulent aussi à leur rencontre.

Demi Rose est plus qu’heureuse de lancer cette nouvelle collection, qui lui a permis de rêver une fois de plus de tout ce qu’elle peut réaliser si elle continue à s’efforcer de cette façon, devenant une fille de plus en plus célèbre et plébiscitée par les utilisateurs. en photos ou vidéos.

Bien sûr, à travers ses histoires, il a partagé avec nous des moments incroyables dans lesquels on peut voir qu’il voyage et qu’il a visité de beaux endroits mais qu’à chaque fois qu’il rentre chez lui il découvre que c’est l’endroit qui lui donne le plus de paix dans le monde.

Il s’est également consacré à enregistrer quelques vidéos directement depuis son manoir, où il nous a montré ses animaux de compagnie et quelques fleurs qu’ils lui ont offertes et qu’il garde avec beaucoup d’amour à l’intérieur de sa maison.