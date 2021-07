“En tant qu’amoureux du football, nous devons profiter de Messi”

04/07/21 à 09:30 CEST

.

Lionel Scaloni a félicité le capitaine et référence Lionel Messi comme “le meilleur joueur de tous les temps” après la victoire 3-0 de l’Argentine sur l’Équateur pour atteindre les demi-finales de la Copa América.

“Quand le terrain n’était plus prêt à jouer, nous avons travaillé deux fois plus dur. La meilleure chose qui puisse nous arriver en tant qu’amateurs de football est de profiter de Messi. Je souhaite pouvoir jouer pendant de nombreuses années, même les adversaires l’apprécient quand ils l’affrontent “, a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse.

“Celui qui croit que tous les matchs peuvent être gagnés facilement se trompe. Les matchs sont bloqués, ils sont joués à la limite. Tous les joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes jusqu’à la dernière minute du match et cela, en tant qu’entraîneur, me remplit de fierté. Nous sommes à une étape décisive et nous allons essayer d’aller de l’avant avec travail et humilité”, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la possibilité de répéter la demi-finale de sa deuxième Copa América en tant qu’entraîneur argentin, Scaloni a déclaré : “C’est une Copa América très difficile et il y a un bon niveau. Pour accéder à une demi-finale, vous devez jouer pour gagner chaque match. Nous sommes allés étape par étape. Au final, on gagne toujours, mais on précise que le processus est important. »

“Avec les changements, nous avons repris l’initiative, nous avons un peu rafraîchi l’équipe. L’Équateur est une bonne équipe et cela doit être pris en compte”, a-t-il déclaré à propos de la victoire de ce soir, tandis que concernant le futur rival en demi-finale il a indiqué: “Nous face à la Colombie récemment, c’est un adversaire très difficile, avec des joueurs de haut niveau. On espère jouer avec la même intensité, avec le même enthousiasme.»