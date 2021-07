En tant qu’ancien républicain, je sais qu’ils ont besoin d’une suppression des électeurs minoritaires ⋆ 10z viral

in

À la date limite de mardi: Maison Blanche, l’hôte Nicolle Wallace a affirmé que son statut d’ancienne républicaine lui donne la possibilité de dire que le GOP sait qu’il doit supprimer le vote minoritaire pour gagner. Elle disait que le président Biden avait raison de considérer les républicains comme la plus grande menace pour la démocratie depuis la guerre civile.

Wallace a commencé par citer le tweet positif du correspondant de PBS à la Maison Blanche et contributeur de MSNBC, Yamiche Alcindor : « Ce fut l’un des discours les plus passionnés du président Biden de sa présidence, peut-être de toute sa carrière. Il dit très clairement qu’il s’agit d’une crise aussi importante que ce qui a conduit à la guerre civile. Il a déclaré que « les colporteurs de mensonges menacent les fondements mêmes de notre pays ».

Wallace a ajouté: «Je le vois aussi de cette façon. Et moi aussi, ayant passé du temps dans le Parti républicain, je vous assure qu’ils voient le contraire comme le fait que l’accès aux urnes pour les électeurs minoritaires équivaut à leur défaite politique à jamais dans des endroits comme la Géorgie, l’Arizona et le Michigan. Il n’y a pas d’erreur avec la stratégie républicaine.

C’est une chose étrange à dire à une époque où les républicains perdent des électeurs blancs, mais gagnent des électeurs minoritaires. Même lorsqu’elle faisait partie du Parti républicain, Wallace n’a jamais été tout ce qui s’est engagé dans la cause. Elle s’est vantée de ne pas avoir voté pour John McCain en 2008 malgré le travail sur sa campagne.

Le même jour où les médias, y compris Wallace plus tard dans l’émission, s’émerveillaient contre les démocrates du Texas qui fuyaient la ville, Wallace a déploré le journaliste du Los Angeles Times Eli Stokols : La réticence des démocrates à faire exploser l’obstruction systématique. Je me demande si vous pensez que les démocrates, ce président et cette Maison Blanche le voient clairement ?

Stokols a expliqué que l’équipe Biden négocie en privé avec les Manchins et les Sinemas. «Ils vont respecter la politique personnelle des législateurs individuels, même si cela frustre beaucoup de militants démocrates qui veulent entendre le président dire explicitement qu’il est temps de faire exploser l’obstruction systématique. “

Il est étrange que Nicolle veuille détruire l’obstruction systématique et soutenir les démocrates du Texas qui quittent la législature, mais ce sont les républicains qui « courent impitoyablement à travers les normes ».

C’est apparemment trop demander aux électeurs d’observer la norme démocratique consistant à présenter une pièce d’identité aux bureaux de vote ou à inscrire leur numéro de permis de conduire sur leur bulletin de vote par correspondance. Les projets de loi du Texas en question comprennent également des dispositions recherchées par les démocrates, telles que l’autorisation des électeurs de résoudre tout problème avec leurs bulletins de vote par correspondance. Pas exactement la plus grande menace pour la démocratie depuis la guerre civile.

