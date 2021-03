En tant que femme atteinte de nanisme, je lutte constamment pour trouver des chaussures ⋆ .

En tant que conférencier, je veux me présenter comme un professionnel – je ne veux pas faire de présentation lors d’une conférence avec des chaussures à fleurs (Photo: Erin Pritchard)

Je porte une taille 12 en chaussures pour enfants mais j’ai des pieds larges et un cou-de-pied haut.

Sans parler du goût d’une femme typique dans la trentaine – faisant des chaussures pour enfants un choix loin d’être idéal.

Demander des chaussures à la mode mais accessibles peut sembler être un premier problème mondial, mais nous devrions tous avoir droit à des chaussures appropriées.

En règle générale, la lutte pour l’égalité des personnes handicapées s’est concentrée sur la création de bâtiments plus accessibles et la lutte contre la discrimination à l’emploi. Cependant, les vêtements et les chaussures sont également un problème – c’est en fait l’un des problèmes que je rencontre le plus. Nous devons élargir l’accès aux personnes handicapées et l’égalité pour inclure ces nécessités.

Dans la plupart des cas, j’achète des chaussures en ligne, mais on craint toujours qu’elles ne soient plus accessibles. Quand une paire de nouvelles baskets est arrivée récemment, je ne pouvais pas mettre mon pied dedans parce que la languette était cousue sur les côtés pour qu’elles ne s’étirent pas.

Et parce que j’ai une taille de corps disproportionnée, je ne pouvais pas aller assez loin pour tirer la chaussure sur mon talon. C’était une autre déception. Maintenant, ils sont de retour dans leur emballage et attendent d’être retournés.

Malgré cela, il y a des avantages à acheter des chaussures en ligne. D’une part, je n’ai pas à visiter la section des enfants, où je suis souvent entourée de parents et d’enfants qui me regardent avec émerveillement. Ma différence est soulignée en étant dans un espace qui ne m’est pas destiné.

Si la section est occupée, je partirai souvent. Il y a quelque chose d’humiliant à devoir rechercher publiquement des chaussures faites pour les enfants en tant que femme dans la trentaine.

C’est pourquoi je me suis senti excité lorsque, plus tôt cette année, Nike a sorti ses baskets Go FlyEase. Ils ont été créés après que Matthew Walzer, un homme atteint de paralysie cérébrale, ait écrit pour demander des entraîneurs accessibles qu’il n’aurait pas besoin d’aide pour attacher.

En espérant que ces chaussures seraient disponibles dans ma taille, j’ai cherché en ligne et j’ai trouvé qu’il existe des versions similaires pour les enfants – mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes.

J’essaie toujours de porter des chaussures adaptées à mon âge pour le travail, même si cela ne me va pas. En tant que conférencier, je veux me présenter comme un professionnel – je ne veux pas faire une présentation lors d’une conférence avec des chaussures fleuries.

Parfois, je peux m’en sortir en achetant des chaussures dont seules les semelles ont des motifs enfantins, cependant, je dois me rappeler de ne pas lever les pieds au cas où quelqu’un verrait le motif d’empreinte de patte et y faisait des remarques, ce qui est arrivé dans le passé.

Des commentaires – toujours prononcés sur un ton enfantin – tels que «ces chaussures ont de jolis petits nœuds» ou «regarde les jolies empreintes de pattes», me font juste grincer des dents, surtout quand je suis au travail.

À plusieurs reprises, on m’a dit à quel point je suis «chanceux» de pouvoir acheter des chaussures pour enfants. Il est facile pour ceux qui ont probablement une garde-robe pleine de chaussures adaptées à leur âge de faire cette remarque, sans se rendre compte à quel point il est ennuyeux de chercher quelque chose qui n’est pas couvert d’étincelles, de cœurs d’amour ou de licornes.

Ce ne sont pas le genre de chaussures que je veux porter lors d’un entretien d’embauche.

Cela ferait toute la différence si je pouvais trouver des chaussures en dehors du département des enfants qui me correspondent

Le type de vêtements que nous portons reflète qui nous sommes et influence la façon dont les gens nous perçoivent. Une fois, j’ai eu une paire de ballerines noires, qui malheureusement avaient des nœuds dessus et ont incité une femme à dire d’une voix enfantine qu’elles étaient «très mignonnes». Je me suis senti embarrassé.

Au lieu de la défier, j’ai juste souri, d’autant plus qu’elle m’interviewait pour un travail.

Sans surprise, je ne l’ai pas compris. Je ne dis pas que c’était les chaussures, mais elles n’ont évidemment pas aidé à donner une bonne impression de mon aptitude à un rôle destiné à un adulte mature.

Je veux des chaussures qui reflètent mon âge, au lieu de donner aux gens une autre excuse pour exprimer leur attitude infantilisante à mon égard: les personnes atteintes de nanisme sont régulièrement traitées comme des enfants, peu importe ce qui se trouve sur leurs pieds. C’est quelque chose auquel je me prépare mentalement chaque fois que je sors et que je rencontre le public.

C’est dégradant et vous donne l’impression que vous n’êtes pas pris au sérieux.

Aussi, j’aime essayez de magasiner de manière éthique, mais en tant que personne ayant un choix limité, c’est difficile. Si je pouvais acheter une paire de chaussures équitables fabriquées à partir de fibres recyclées, je le ferais, mais je n’ai pas le luxe de choisir.

Il y a quelques détaillants en ligne qui proposent des chaussures pour femmes plus petites, mais parfois, même dans ce cas, la plus petite taille est celle des enfants de 13 ans, ce qui peut parfois être trop grand pour moi. De plus, j’ai les pieds larges, ce qui ne rentre pas parfaitement dans leur catégorie de «petite».

Ensuite, bien sûr, il y a le prix. Une paire de bottes pour adultes qui coûterait généralement 40 £ à quelqu’un coûterait environ 170 £ dans ma taille spécialisée.

Le nanisme est une maladie rare: il y a environ 6000 personnes qui en vivent au Royaume-Uni. Ainsi, bien que la majorité d’entre nous éprouvent des difficultés à trouver des vêtements et des chaussures appropriés, fabriquer des articles de nos tailles n’est pas suffisamment viable économiquement pour que les entreprises s’en soucient.

J’aimerais que certaines associations de personnes atteintes de nanisme essaient de rallier le soutien à cette cause et de soulever la question auprès des producteurs et des concepteurs, mais beaucoup d’entre elles semblent plus intéressées par les rencontres sociales que par l’activisme.

La seule fois où je me suis sentie comme une autre femme entrant dans un magasin de chaussures, c’est lorsque j’ai visité Macy’s à New York en 2012. Il y avait une étagère pleine de petites chaussures pour enfants larges conçues comme des femmes.

Cette expérience m’a montré qu’il est possible de produire des chaussures pour des gens comme moi. Je regrette toujours de ne pas être revenu avec une valise qui aurait pu faire honte à Imelda Marcos.

Au lieu de créer plus de problèmes inutiles – tels que la couture de languettes sur les côtés des chaussures – les concepteurs doivent être plus conscients des consommateurs aux besoins divers.

Les personnes atteintes de nanisme, comme moi, ne sont pas votre personne handicapée typique. Nous sommes généralement exclus de la conversation sur le handicap comme si nous n’avions pas besoin d’un accès alternatif ou d’adaptation.

Jusqu’en 2016, lorsque Sinead Burke, défenseur du handicap et compatriote atteint de nanisme, a mis en lumière son besoin d’une robe à porter pour visiter les Obama à la Maison Blanche, nous avions été entièrement ignorés par l’industrie de la mode.

Nike a maintenant montré qu’il était possible de concevoir des chaussures pour les personnes handicapées et non handicapées. De plus en plus de créateurs doivent commencer à réfléchir à la façon dont ils peuvent produire des chaussures à la mode en gardant à l’esprit l’accessibilité et dans une gamme plus large de tailles.

Cela ferait toute la différence si je pouvais trouver des chaussures qui me conviennent à l’extérieur du département des enfants.

À défaut, pouvoir entrer dans la section des enfants sans se sentir exposé et déplacé serait génial. Cela signifie que les parents changent d’attitude à l’égard de la différence et éduquent leurs enfants.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à Angelune.pearson @ metro.co.uk.

