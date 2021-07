En tant que femme noire, j’ai dû changer mon itinéraire de retour parce que l’Angleterre a perdu

Ce matin, je me sentais tout sauf patriotique (Photo: PA)

Le football pendant l’Euro et la Coupe du monde fait ressortir en moi un étrange sentiment de patriotisme, plus qu’à tout autre moment.

C’est quand, en tant que femme noire, je me sens incontestablement britannique. Aussi britanniques que blancs.

Ils crient : ‘Est-ce que ça rentre à la maison Paula ?’ et je réponds : ‘Bien sûr que si !’

Je ne suis généralement pas un fan de ce sport, mais la façon dont je criais “Allez Sterling” pendant ce match, vous ne l’auriez jamais deviné.

Mais ce matin, je me sentais tout sauf patriotique.

Dès que l’Angleterre a battu le Danemark, j’ai su que je devais faire des plans pour regarder le match. Je ne pouvais pas simplement le jouer sur un écran d’ordinateur portable, assis sur mon lit. J’avais besoin de sortir ! Je voulais m’habiller et marmonner l’hymne national et chanter avec mes amis.

J’ai envoyé un message à mon meilleur ami (qui est un vrai fan de football – il connaît toutes les statistiques et tout) et nous avons décidé que nous devrions regarder le match chez lui avec quelques autres personnes.

Nous savions tous les deux la vérité : si nous gagnons, les gens seront tapageurs. Si nous perdons, les gens seront chahuteurs. Et nous sommes toujours dans une pandémie; Je n’ai eu que mon premier jab et je n’étais pas intéressé à tester si cela fonctionne. Je me sentais en sécurité à l’intérieur.

Avec le recul, je suis content que nous ayons opté pour ce plan. Dès la fin du match, j’ai su qu’il allait y avoir des injures racistes et des comportements agressifs.

Pourtant, j’avais prévu de partir tôt et de rentrer chez moi en métro, mais j’ai instantanément changé mes plans de voyage car je ne voulais pas être emporté par la rage ivre de la rue.

J’avais espéré que les choses seraient différentes. C’était comme si avant le match, les Britanniques blancs de tout le pays étaient soudainement devenus des alliés de tous les Noirs et bruns – j’ai entendu sur Twitter que de parfaits inconnus offraient des boissons gratuites dans les pubs et les bars.

Une vidéo est également devenue virale d’un homme noir au hasard élevé dans les airs et célébré après la victoire de l’Angleterre contre le Danemark.

Cela m’a donné de l’espoir pour les fans anglais. Mais ensuite, je regarde les nouvelles d’aujourd’hui et je me rends compte que les fans anglais sont les mêmes personnes qui ont vomi de la bile raciste après la perte et ont défiguré la peinture murale de Marcus Rashford.

Les fans de football britanniques sont connus dans le monde entier pour leur culture du hooliganisme, mais je pense que nous banalisons le lien qu’il a avec un racisme extrême et profondément enraciné, en particulier parmi une certaine population.

En tant que Noirs, nous en sommes très conscients. C’est pourquoi je n’allais pas me permettre d’être dans des espaces qui n’étaient pas sûrs pour moi.



Je voulais rentrer chez moi en toute sécurité et je craignais que ce résultat ne rende cela plus difficile (Photo : Paula Melissa Ugochukwu)

J’en ai goûté en allant chez mon ami. On m’a donné un aperçu de la façon dont les choses pouvaient monter.

J’étais en retard et j’ai raté le coup d’envoi. Lorsque Luke Shaw a marqué quelques minutes après le début du match, certaines filles ont commencé à crier dans le train. Quelqu’un d’autre a commencé à jouer du cor. Les sons résonnaient sur les murs si intensément que je fus momentanément abasourdi. Il a fallu un certain temps à mon cerveau pour comprendre que c’était censé être un son joyeux.

L’ampleur des destructions dans le centre de Londres et les clips circulant d’hommes buvant beaucoup et se droguant publiquement étaient inquiétants.

Cependant, le match lui-même était brillant à regarder, étant entouré et se joignant à un groupe de gars passionnés.

Au moment des tirs au but, l’ambiance dans la salle a changé ; c’est devenu feutré, tendu et nous avons réalisé qu’il ne reviendrait probablement pas à la maison.

Pire encore, lorsque Rashford a raté, la tentative de Sancho a été bloquée, puis Saka – une superstar de 19 ans aux yeux brillants – n’a pas rentré le ballon, j’avais le cœur brisé.

J’ai tout de suite su que le blâme de certains fans allait être imputé aux pieds de ces trois gars noirs.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les commentaires Instagram de Saka soient remplis de commentaires et d’émojis racistes et offensants.

Mon ami s’est tourné vers moi et m’a dit, complètement impassible : « Je te ramène à la maison, Paula. Vous n’allez pas dans les transports en commun ».

Mon estomac se serra un peu parce que je savais exactement ce qu’il voulait dire.

Je n’allais pas le combattre là-dessus. Je voulais rentrer à la maison en toute sécurité et je craignais que ce résultat ne complique les choses.

Plus : Football



Dans la voiture, nous esquivions les gens qui marchaient imprudemment au milieu de la route et à un moment donné, nous avons croisé une voiture qui avait percuté un poteau téléphonique.

Cela m’a fait penser: “Qu’est-ce qui fait ressortir le pire chez les fans britanniques dans le football?”

Après avoir été si excitée de regarder le match, une partie de moi est contente que nous n’ayons pas gagné. Pas à cause de l’équipe d’Angleterre, mais parce que les fans anglais ne le méritaient pas.

Je sais certainement que si nous nous qualifions pour les finales de la Coupe du monde l’année prochaine, je serai chez mon ami avec mon taxi réservé à la maison.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à jess.austin@metro.co.uk.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

PLUS : EastEnders fera référence à la défaite de l’Angleterre à l’Euro 2020 dans l’épisode de ce soir

PLUS : En tant que fan de football – et travailleuse domestique – voici ce que je veux que vous sachiez

PLUS : Un jour férié supplémentaire pour l’Angleterre atteignant la finale de l’Euro est exclu

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();