En tant que PC de bureau familial, PC de travail ou serveur multimédia : ce mini PC polyvalent coûte moins de 170 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un petit ordinateur de bureau silencieux capable de lire des vidéos 4K pour devenir un PC de travail, un serveur vidéo ou tout ce que vous voulez.

Les ordinateurs portables sont ceux qui appellent les coups, mais il y a un espace très important dans le monde des PC pour les mini PC. Ils sont petits, ils occupent vraiment peu pour que vous puissiez les cacher et ce sont des ordinateurs complets pour travailler, étudier et bien plus encore.

Un mini PC qui attire toujours l’attention est-ce Chuwi Herobox Pro qui est à nouveau en vente. Bien que son prix normal soit de 199 eurosSi vous vous dépêchez, vous pouvez appliquer un coupon de 30 euros pour qu’il ne coûte que 169 euros.

Ce Mini PC est livré avec Windows 10 pré-installé. Il équipe un processeur Intel Celeron N4500 et un stockage SSD, des spécifications qui font plus que compenser son prix.

Ce mini PC est l’un de ces ordinateurs que si vous connectez un écran, un clavier et une souris lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez commencer à l’utiliser immédiatement. Il a Bluetooth, vous pouvez donc économiser beaucoup de câbles périphériques.

À l’intérieur, il contient un processeur Intel Jasper Lake, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD.

La bonne nouvelle est que Le stockage SSD peut être mis à niveau avec un autre lecteur NVMe M.2 jusqu’à 1 To.

Le processeur est capable de décoder la vidéo 4K à 60 ips, vous pouvez donc utiliser ce mini PC connecté à un téléviseur pour en faire un centre multimédia avec des applications telles que Plex ou Kody ou Emby. Il est également livré avec Windows 10 pré-installé.

Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur de bureau pour obtenir les performances d’un PC puissant. Jetez un œil à ces mini PC qui s’intègrent dans n’importe quel coin.

Il est plein de ports. Derrière, vous trouverez une connexion HDMI et VGA pour les moniteurs. Également 2 ports USB, 1 port Ethernet Gigabit. En façade vous disposez d’un port USB-C, de 2 ports USB 3.1 et d’un lecteur de carte microSD.

N’oubliez pas que pour obtenir ce mini PC Chuwi Herobox Pro au meilleur prix vous devez activer le coupon qui soustraira 30 euros de son prix pour qu’il coûte 169 euros.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon avec livraison gratuite à tous les utilisateurs. Mais ce n’est qu’en vous inscrivant à Prime que vous bénéficierez d’une livraison gratuite et prioritaire. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans engagement car il n’y a pas de type de permanence.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.