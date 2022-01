En tant que Riff, Mike Faist se déchaîne sur ‘West Side Story’

Parmi les nombreux points délicats du nouveau « West Side Story » de Steven Spielberg, il y a son casting stellaire d’inconnus relatifs, y compris Mike Faist, dont la représentation indélébile du leader des Jets Riff lui vaut un certain buzz pour l’acteur de soutien Oscar.

À seulement 17 ans lorsqu’il a secoué la poussière de Gahanna, dans l’Ohio, et s’est dirigé vers Broadway, il ne lui a pas fallu longtemps pour décrocher son premier rôle de doublure dans la comédie musicale à succès « Newsies ». Cinq ans plus tard, il a reçu sa première nomination aux Tony pour son interprétation de l’adolescent suicidaire Connor Murphy dans « Dear Evan Hansen ». Et maintenant, il peut être vu comme Dodge Mason, un étranger déterminé à venger la mort de sa sœur dans la série Amazon Prime « Panic ».

Après avoir envoyé une cassette d’audition pour le rôle principal de Tony dans « West Side Story », il a été surpris de finir par jouer Riff – qui a pris la direction du gang de rue des Jets pendant que Tony était en prison. « J’étais nerveux d’entrer dans cette production à cause du Hollywood de tout cela et de l’ampleur de tout cela et du Spielberg de tout cela », dit-il. «Je pensais que cela allait être surproduit et une opération dirigée par un dictateur hollywoodien. Et je serais l’acteur où ils diraient : » Reste là, regarde là-bas » et serais un accessoire. Et Steven n’était pas du tout comme ça.

Ici, Faist raconte à The Envelope comment était Spielberg et parle de la formation d’une tribu parmi les Jets ainsi que du Riff réel qu’il a trouvé sur les photos de Bruce Davidson.

Quelle est une mise en scène typique de Steven Spielberg ?

Steven est du genre « Montre-moi ce que tu as. » Il est là avec un cigare, « Qu’en pensez-vous ? » Je ne m’attendais pas à ça. Il sait vraiment quand intervenir et comment intervenir. Il m’a permis de me déchaîner et m’a fait confiance pour les devoirs que j’avais fait. Donc, au moment où nous allons sur le plateau, nous vivons, respirons, faisons la chose. Il nous permet de faire notre travail et nous donne de l’espace, et il le prendra et le sculptera. Le tout est humain et Steven est un humaniste.

Il vous a raconté l’histoire des « Aventuriers de l’arche perdue », quand Indy tire sur l’épéiste ?

Il m’a raconté l’histoire d’Harrison Ford victime d’une intoxication alimentaire, se présentant sur le plateau après avoir vomi toute la nuit précédente. « Je ne peux vous donner qu’une heure. » Et Steven dit : « Une heure !? Qu’est-ce que tu veux faire, tirer sur le gars ? » Et Harrison a dit en plaisantant: « C’est un peu ce à quoi je pensais. » Steven était nerveux à l’idée qu’Indiana Jones tue un homme à l’écran. « Pensez-vous que nous pouvons nous en tirer ? » Et Steven fait une incroyable imitation de Harrison Ford. Harrison est dans le fauteuil de maquillage, il se penche en arrière et lui donne des mains jazz et dit: « Ce n’est qu’un film. » Et l’histoire était écrite !

Comment était-ce de tourner « West Side Story » puis de s’asseoir dessus pendant un an pendant la pandémie ?

Je parlais à Steven l’année dernière. J’ai dit que si personne ne voyait jamais ce film, cela n’aurait pas d’importance, du moins pour moi, personnellement, car nous l’avons fait et c’était tout. Vous le faites pour vous-même. Vous êtes heureux que les gens puissent le voir parce que l’expérience a été si formidable, et je pense que cela se traduit et, espérons-le, saute hors de l’écran.

Mike Faist dans le rôle de Riff dans « West Side Story ».

(Niko Tavernise/Studios du 20e siècle)

Vous avez perdu du poids pour le personnage basé sur l’étude du photographe Bruce Davidson sur les gangs de rue de Brooklyn à l’époque. Comment un gars aussi timide peut-il porter autant de poids ?

Tu penses juste ce que tu dis. Dans l’album photo de Bruce Davidson, ils sont émaciés, tendus, totalement fauchés. Ils mettaient de l’argent en commun à la fin de la journée pour participer et obtenir du vin et des frites. Ou ils tirent sur l’héroïne. Ces gars ne sont pas au gymnase pour prendre soin de leur corps. Ils fument des cigarettes, vivent dans la rue et survivent à peine. Chaque version scénique de « West Side Story » que j’avais vue était un type grand et imposant. Et, franchement, ça me semble juste moins intéressant.

Avez-vous regardé Russ Tamblyn dans l’original ?

J’ai dû me séparer totalement de Russ. Je ne peux pas faire ce que fait Russ. Vous devez revenir au matériel source d’origine et recommencer à zéro. En commençant par le physique, en regardant les photos, le nihilisme, la tristesse, l’insouciance, il y a tellement de choses dans ces photos. Parlez à Tony [Kushner], à propos de Shakespeare, « Roméo et Juliette », la relation entre Mercutio et Roméo.

Comment avez-vous réuni les Jets en une unité aussi cohérente ?

Nous avons d’abord tourné le rumble, puis la chanson Jet. Nous étions ensemble depuis six mois à ce moment-là. J’étais en répétition pendant quatre mois. Nous n’avions que le temps de sortir. Nous avons fait des activités Jet où chaque Jet devait choisir une activité et peu importe ce que c’était, nous devions tous le faire. Nous avons fait beaucoup de trucs fous cet été-là.

Refaire un classique comme celui-ci est semé d’embûches.

Quand Steven a apporté l’idée à Tony, il lui a dit : « Pourquoi ne mets-tu pas ta main dans un mixeur ? C’est plus rapide. »

Il a raison. La plupart des remakes de classiques sont des saisies d’argent grossières.

En 61, c’était révolutionnaire, il a remporté 10 Oscars. Nous avons assisté à la série pendant si longtemps, cela a résonné dans notre subconscient et nous en avons fait quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et dans 60 ans, ils pourront faire de même. Ce sera le meilleur jamais raconté.