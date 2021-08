En tant que spirales d’adoption de la cryptographie, la sénatrice américaine Elizabeth Warren estime que la crypto n’est pas suffisamment surveillée ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





La sénatrice américaine Elizabeth Warren appelle à une surveillance plus étroite du marché des crypto-monnaies. Dans une interview à Bloomberg, le sénateur démocrate représentant le Massachusetts s’est dit préoccupé par le fait que le marché de la cryptographie n’est pas réglementé alors même qu’il continue de croître de manière exponentielle aux États-Unis.

Selon le sénateur, des crimes majeurs tels que les pompes et les décharges restent impunis sur le marché de la cryptographie, mettant en danger de nombreux investisseurs par rapport au marché boursier. Elle soutient que tant que le marché reste non réglementé, davantage d’investisseurs peuvent tomber dans le piège et perdre leurs investissements. S’exprimant sur le marché en croissance, elle a déclaré :

“Plus il grossit et plus il reste en dehors du système financier – quelque chose ne va pas, il y a une course sur la crypto ou ailleurs dans l’économie, je ne veux pas que le contribuable américain soit celui qui est appelé à soutenir cela . “

Warren est connue pour sa position sur la nécessité de réguler l’espace des crypto-monnaies. Le mois dernier, elle a appelé à une réponse holistique au « danger » de la crypto-monnaie. Ce n’est qu’une des nombreuses fois où elle a souligné les risques liés à la cryptographie et a appelé à davantage d’efforts pour la réglementer.

Pendant ce temps, le président de la SEC Gary Gensler a promis de mettre en place des mesures réglementaires plus strictes pour l’industrie. Gensler pense que de nombreux tokens sur le marché des crypto-monnaies sont des titres qui devraient être entièrement réglementés par la SEC.

Les crypto-monnaies sont importantes pour aider les personnes non bancarisées à avoir accès aux services financiers et Warren l’admet. Cependant, ses préoccupations pour les investisseurs dans l’espace conduisent sa campagne pour une réglementation urgente et plus stricte de l’espace. Bien que la SEC ait promis de surveiller de plus près l’espace, il n’y a pas beaucoup de réglementation jusqu’à présent, autre que la réglementation des échanges centralisés. L’espace connaît toujours une expansion, en particulier aux États-Unis, l’un des principaux échanges, Coinbase est récemment devenu public.

