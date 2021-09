En tant qu’écrivain, on essaie toujours de faire monter les enchères : Tahmima Anam, auteur de ‘The Startup Wife’

Anam est membre du conseil d’administration de Roli, une entreprise de technologie musicale créée par son mari Roland O Lamb, depuis dix ans.

Par Nawaid Anjum

En tant que féministe porte-cartes et rabat-joie, Tahmima Anam se délecte d’écrire sur des personnages féminins fougueux, entêtés et inspirants. Les trois précédents romans de l’auteure née au Bangladesh, issus de sa propre histoire familiale, sont des portraits de femmes de trois générations d’une même famille, chacune étant une ode à la résilience, à la force et à la détermination de leur protagoniste. Faisant partie de la trilogie Bengal tissée autour des thèmes de la passion, de la révolution, de la famille, de la foi, de l’identité et de l’appartenance, ces romans s’étendent sur quatre décennies, dans le contexte de la guerre de libération du Bangladesh de 1971 ainsi que dans les années qui l’ont précédée. , et à sa suite. Avec leurs mondes bouleversés par les bouleversements historiques et leurs vies prisonnières du passé, ces femmes luttent avec les longues ombres menaçantes de la guerre, et naviguent entre les rebondissements du destin et les compulsions sociales pour se réconcilier avec leurs nouvelles réalités et forger leur place dans le monde nouvellement reconstitué et reconfiguré.

Dans son quatrième et dernier roman, The Startup Wife, une satire follement drôle et troublante sur les structures de pouvoir des startups technologiques articulées autour des hommes, Anam crée un autre personnage féminin fort. Asha Ray, une immigrante de deuxième génération du Bangladesh et un assistant de codage, crée l’algorithme d’une plate-forme de médias sociaux sensationnelle qui prend le monde d’assaut. Cependant, Asha elle-même est mise à l’écart dans la salle de réunion par son béguin devenu mari au lycée, Cyrus Jones, qui monopolise tous les feux de la rampe en tant que PDG de leur entreprise, WAI (We Are Infinite).

Le but du roman, qui se déroule à New York, est de montrer comment les femmes, malgré les meilleures intentions des hommes qui les entourent, sont confrontées à une barrière dans le mariage, dans les relations et sur le lieu de travail, explique Anam, 45 ans, dans une interview vidéo de Londres, où elle vit. L’idée d’une femme autonome fascine Anam et elle aime s’y attarder dans ses écrits. « J’essaie de promouvoir le message féministe à travers divers contextes et ce n’est que le dernier contexte. Je ne pense pas que je vais jamais écrire un seul roman qui n’ait pas un message féministe parce que l’une de mes convictions sur cette planète est de faire avancer d’une manière ou d’une autre la cause des femmes sous une forme ou une autre. Je sens que c’est mon dharma. Je pense que c’est la raison pour laquelle je suis ici », dit Anam.

La Startup Wife, qu’Anam a décrite comme une histoire “anti-romcom” et “de colère”, est racontée par Asha. Anam dit qu’elle a canalisé le côté humoristique de la vie pour trouver la voix d’Asha.

« Comme il n’y avait pas d’humour dans mes autres œuvres, vous pourriez penser que je suis une personne très sérieuse. Oui, je suis une personne sérieuse, mais je peux aussi être plus amusante et montrer un côté plus léger des virages conversationnels », explique Anam, qui récolte une autre facette de sa personnalité pour rendre son dernier roman moins concerné par les thèmes politiques et historiques qui l’a préoccupée dans le passé. Elle dit cette fois-ci qu’elle est plus soucieuse d’apporter une “fraîcheur joyeuse” à un message politique sérieux, qu’elle a livré sur un ton totalement différent.

Même si The Startup Wife est différent dans le ton et le terrain, Anam dit qu’il partage certaines préoccupations de ses romans précédents, principalement le fait qu’il s’agit également d’une femme qui est en train de trouver sa voix. Asha est une personne peu probable d’avoir perdu sa voix parce qu’elle est instruite, intelligente, confiante et intelligente. “Elle est la dernière personne au monde à laquelle vous vous attendez à être limitée ou restreinte de quelque manière que ce soit”, explique Anam.

Le génie d’Asha est évident dans l’algorithme du module d’empathie, qui naît de ses tentatives pour trouver un moyen de vivre sans craindre les machines et de les considérer comme de “meilleures versions de nous” avec leur “intrinsèque, automatique, inébranlable, ne pourrait” t-être-déconnecté de la compréhension des autres ». Il constitue la base de WAI, la plate-forme qui permet aux personnes, même sans religion, de pratiquer une forme de foi. L’idée d’Asha fait écho auprès des investisseurs en capital-risque et WAI déplace sa base vers Utopia, un incubateur considéré comme le Saint Graal des startups.

Alors que WAI devient très populaire, un culte se construit autour de Cyrus, qui se transforme d’un guide spirituel humaniste aidant les gens à construire des échafaudages autour de leur vie, souvent sans le bagage de la religion, en un sauveur de l’humanité, prêt à changer le monde grâce à la technologie . Ironiquement, Asha, qui a créé WAI, au lieu de s’asseoir à la table, se sent exclue et marginalisée. Certaines décisions majeures, comme la refonte de la plate-forme, sont prises par Cyrus, gardant Asha dans l’ignorance. « Le but est de montrer à quel point ces structures de pouvoir, ce pouvoir écrasant du patriarcat, peuvent être profonds dans une culture dans laquelle un homme blanc est considéré comme le leader naturel d’une organisation même si la femme est à l’origine de sa création, “, dit Anam, qui décrit l’histoire du pouvoir des femmes dans une belle et déchirante histoire d’amour. Asha et Cyrus sont profondément amoureux l’un de l’autre, mais leur mariage est mis à l’épreuve lorsqu’elle se sent diminuée sur son propre lieu de travail.

«J’ai élargi la portée de Cyrus pour englober tout le monde, et les gens du monde entier obtiennent maintenant un petit morceau de lui, et il s’étend, comme un nuage, couvrant le monde entier. En attendant, il est aussi mon mari. Et il est aussi mon patron. Comment ai-je réussi à rendre tout cela si compliqué, et comment ai-je réussi à me mettre en marge de cette histoire ? » se demande Asha, qui ne cesse de se rappeler la grande distance entre « le moi que j’aurais pu être et celui que je suis devenu ».

Étant donné qu’Asha considère le monde de la technologie comme une immigrante, qui est moins susceptible d’être au sommet du monde, elle peut critiquer ses lacunes. À travers ses yeux, nous voyons les différentes manières dont la culture startup est exquise et comprenons également pourquoi elle est incapable d’examiner ses limites et ses problèmes, comme le sexisme, l’inégalité des genres et le manque de diversité. Anam dit qu’elle voulait que Cyrus devienne non seulement un PDG, mais aussi le symbole d’un leader spirituel. « En tant qu’écrivain, on essaie toujours de faire monter les enchères », dit Anam. En construisant l’algorithme qui fait que des millions de personnes dans le monde adorent son mari, c’est Asha qui permet à Cyrus de se métamorphoser en messie.

Anam fait partie du conseil d’administration de Roli, une entreprise de technologie musicale créée par son mari Roland O Lamb, depuis dix ans. En tant que directrice exécutive, elle conseille sur les questions stratégiques. Cette expérience lui a permis d’avoir une fenêtre sur le monde des startups qui lui serait autrement étranger, explique Anam, anthropologue, qui étudie les rituels et leur importance pour donner un sens à la vie des gens. Travailler sur ce roman, c’était comme « être un anthropologue dans une autre tribu, essayer d’en apprendre davantage sur ses rituels et sa culture ».

Anam trouve la dépendance du monde des startups à l’hyperbole tout à fait fascinante. Quiconque crée une entreprise pense que cela va « révolutionner le regard des gens sur le monde ». Anam dit qu’elle a trouvé cette propension de la part des fondateurs de startups à parler d’eux-mêmes et de leur idée dans les termes les plus exagérés, juste pour la satire. C’est cette susceptibilité à s’épanouir qui devient la faiblesse de Cyrus. Bien que l’expérience de l’écriture de ce livre ait été beaucoup plus joyeuse que les trois autres romans – Anam s’est amusée à faire des blagues et à modeler Asha sur un mélange de toutes les femmes qu’elle a connues, qu’elle aurait aimé être et aimerait rencontrer – elle se sentait également un peu nerveuse à l’idée de prendre la nouvelle direction, se demandant si les gens la prendraient au sérieux.

Elle a même envisagé d’utiliser un pseudonyme pour le livre. « Comme c’est tellement différent, j’ai senti que ce n’était pas le genre de roman que les gens attendent de moi, dit-elle. Cependant, ces appréhensions se sont avérées infondées car le livre a été bien reçu ; pour Anam, cela a renforcé l’importance de « rester à côté de votre travail ».

The Startup Wife est aussi un commentaire sur ce que la technologie signifie pour nous. « C’est la plus grande force dans nos vies aujourd’hui ; il a plus de pouvoir, de finances et plus de contrôle sur nos vies que les gouvernements », dit Anam. Pour elle, ce qui est dangereux, cependant, c’est le récit selon lequel la technologie n’est que pour notre bien puisqu’elle améliore notre vie. « Je pense que c’est le piège. C’est une situation qui va s’accentuer au fur et à mesure que les innovations technologiques s’empareront de plus d’aspects de nos vies », déclare Anam, qui, en même temps, met également en garde contre un trop grand cynisme à l’égard de la technologie. « La technologie est ce qui a rendu le vaccin possible ; c’est ce qui a provoqué des changements fondamentaux dans nos vies et dans la manière dont les gens peuvent accéder à l’information. On ne peut pas simplement dire que c’est une puissance colonialiste. Nous devons avoir le pouvoir de l’équilibrer », dit-elle.

Fille d’une journaliste-révolutionnaire et d’une militante, Anam a été élevée en tant que féministe ; Le Bangladesh a vu la montée d’un mouvement féministe fort. Vivant en Occident, dit Anam, il est facile d’oublier “le chemin qu’il nous reste encore à parcourir”. En tant que féministe, s’il y a une résolution qui l’anime, c’est celle-ci : elle n’arrêtera jamais d’écrire sur les femmes.

Nawaid Anjum est une journaliste culturelle indépendante basée à Delhi

La femme de démarrage

Par Tahmima Anam

Maison aléatoire de pingouin

Pp 296, Rs 599

