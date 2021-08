En tant qu’homme handicapé, j’ai passé plus de deux ans à postuler pour des emplois ⋆ .

Un éclair de surprise quand je demande où se trouve l’ascenseur.

Au moment où leur visage tombe quand j’entre dans la pièce.

Un hésitation au bout du fil quand j’évoque le fait que je suis handicapé.

Intentionnels ou non, les préjugés et les malaises se révèlent en un instant lorsque je postule à des emplois en tant que personne vivant avec une infirmité motrice cérébrale et en tant qu’utilisateur de fauteuil roulant.

Malheureusement, je m’attends à ce genre de réactions. Mais cela ne leur fait pas moins mal, et cela ne rend certainement pas le processus de candidature à un emploi plus facile à digérer – surtout pendant une pandémie.

Quiconque s’est retrouvé à la recherche d’un emploi au cours de la dernière année sait à quel point le marché du travail est difficile. Lorsque les postes vacants étaient rares et qu’un seul poste attirait facilement plus d’une centaine de candidats, soumettre un CV semblait aussi vain que de mettre un message dans une bouteille et de l’envoyer en mer.

Si vous êtes handicapé, les chances sont encore plus élevées contre vous. Alors que les taux d’embauche augmentent enfin dans ces dernières étapes de la pandémie, les demandeurs d’emploi handicapés ne sont pas mieux lotis.

Même avant que la pandémie ne déclenche la crise de l’emploi, les personnes handicapées étaient deux fois plus susceptibles d’être au chômage au Royaume-Uni. Cela ne veut pas dire que la communauté des personnes handicapées manque de talent. Ce qui nous manque, c’est une chance équitable.

Jusqu’au mois dernier, lorsque je suis devenu directeur numérique chez Trendency Research, j’avais postulé à des emplois pendant deux ans d’affilée, et pendant ce temps, j’ai facilement passé plus d’un millier d’heures à soumettre de longues candidatures pour des emplois dans les communications, les médias numériques et la publicité.

Ma paralysie cérébrale affecte les mouvements musculaires et la coordination, ce qui rend la copie et le collage répétés des paragraphes pertinents de mon CV dans des formulaires de candidature numériques aussi éprouvants physiquement que mentalement épuisants. Cela ne manque jamais de me choquer de voir combien peu d’entreprises ont mis en place des processus accessibles pour des candidats comme moi ayant des besoins différents.

Pour les personnes malvoyantes, les couleurs, les polices, la taille du texte et les niveaux de contraste sur une page Web peuvent faire la différence entre pouvoir lire (et postuler) un emploi – ou non. Pour les personnes malentendantes, il peut s’agir d’entretiens téléphoniques initiaux auxquels il est impossible de s’orienter. Il n’y a aucune excuse pour les processus d’embauche exclusifs qui font échouer les demandeurs d’emploi handicapés.

Les logiciels d’accessibilité et les technologies d’assistance sont plus facilement disponibles que les gens ne le pensent. Les CV vidéo présentent les mêmes informations que les CV écrits, et les CV anonymisés – où toutes les informations d’identification sont supprimées – présentent toutes les compétences qui comptent vraiment.

Les employeurs ont la responsabilité de donner à tous les candidats et employés les outils dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel (Photo : Geoff Cook)

Les interprètes en langue des signes existent pour une raison – et la formation et le soutien professionnels sont là spécifiquement pour aider les entreprises à faire les changements dont elles ont besoin pour devenir inclusives de tous les candidats.

Les solutions existent. Que les employeurs les recherchent ou non, c’est leur choix.

Malheureusement, en tant que demandeur d’emploi handicapé, réussir à surmonter les différents obstacles que le processus d’embauche vous pose ne signifie pas nécessairement que vous êtes sorti du bois.

Il est très difficile de prouver si vous n’avez pas réussi à obtenir un emploi (ou même un entretien) à cause d’un parti pris, ou parce qu’il y a simplement quelqu’un d’autre qui est mieux adapté au rôle.

Mais il est difficile de ne pas remarquer quand, en faisant référence aux aspects de votre handicap, le rythme de l’entretien s’accélère comme pour vous faire sortir plus rapidement, ou il y a une hésitation inconfortable parce que le responsable du recrutement ne sait pas comment répondre.

Il ne suffit pas non plus d’embaucher des travailleurs handicapés pour revendiquer l’inclusivité. L’inclusion authentique signifie répondre aux besoins de tous les membres du personnel pour leur permettre de réaliser leur potentiel dans leur rôle. Et, surtout, cela signifie traiter tout le monde sur un pied d’égalité pendant qu’ils font leur travail.

J’ai travaillé une fois pour une entreprise où il semblait y avoir une table désignée pour les travailleurs des groupes minoritaires.

Les personnes ayant un handicap visible et les personnes de couleur étaient toutes regroupées et assises juste à côté de la porte qui servait à amener les clients dans le bureau. Le fait que je ne pouvais même pas franchir ces portes moi-même sans aide – ayant depuis longtemps renoncé à demander que la fonction d’ouverture automatique soit réparée – n’a fait que confirmer mes soupçons selon lesquels l’embauche de jetons et la signalisation de la vertu étaient en jeu.

Les expériences comme la mienne sont frustrantes et fréquentes. Mais des mouvements comme Black Lives Matter ont vu la diversité et l’inclusion bondir dans les agendas des employeurs au cours de la dernière année, avec des manifestations de soutien sur les réseaux sociaux et les blogs promettant de mieux inonder les pages de l’entreprise.

Il s’agit d’un progrès positif et important, mais c’est une chose pour les employeurs de faire semblant d’être inclus sur leur site Web ou lors d’un entretien. C’est une tout autre chose pour eux de soutenir leurs déclarations avec des politiques et des pratiques qui sont authentiquement inclusives.

N’oubliez pas votre valeur (Photo : Geoff Cook)

Les personnes handicapées que j’ai appris à connaître et avec lesquelles je travaille sont parmi les personnes les plus qualifiées et les plus travailleuses. Ils seraient un atout pour tout employeur, si seulement on leur donnait une chance équitable de s’épanouir.

Des processus d’embauche au lieu de travail lui-même, les employeurs ont la responsabilité de donner à tous les candidats et employés les outils dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel. Le talent et les ressources sont là : les employeurs n’ont qu’à s’arrêter et regarder.

Les deux dernières années de candidatures, d’entretiens, de refus et enfin de réussite m’ont appris que ce n’est pas moi qui suis le problème : ce sont les employeurs qui ne comprennent pas, ne valorisent pas et n’accommodent pas le handicap qui sont fautifs.

L’utilisation de plateformes d’emploi conçues spécifiquement pour les pigistes handicapés m’a donné plus de confiance pour divulguer mon handicap dès le départ, sachant que je ne me contenterai de rien de moins que l’inclusion et le soutien que je mérite d’un employeur.

À partir du moment où j’ai repéré l’annonce pour mon rôle actuel, ce fut une expérience totalement différente. Pour commencer, ils ont créé un espace où nous pouvions tous les deux être ouverts et honnêtes.

Cela a continué après la signature de ma lettre d’offre, nous avons donc pu avoir des conversations positives et franches sur ma mobilité au travail. C’est tout ce que j’ai jamais demandé.

Mais, surtout, à aucun moment des suppositions n’ont été faites sur ce dont j’étais ou n’étais pas capable. J’ai eu le pouvoir d’affirmer mes besoins et j’ai reçu du soutien plutôt que des regards critiques, et j’ai grandi professionnellement et personnellement en conséquence.

Plus : Santé



À tous les autres travailleurs handicapés qui luttent pour que leur valeur soit reconnue, mon conseil serait de se concentrer sur la candidature à des employeurs inclusifs. Il peut être très difficile de les distinguer, mais les signaux d’alarme incluent des sites Web inaccessibles et des processus de candidature qui se concentrent sur votre expérience personnelle plutôt que sur les compétences que vous avez à offrir.

Enfin, mon conseil serait de ne pas oublier votre valeur.

Si quoi que ce soit, votre handicap et les obstacles que vous avez été obligés de surmonter à cause de cela font de vous le candidat le plus fort.

