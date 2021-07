En temps de crise, le Centre doit soutenir les États : Dr YV Reddy

L’ancien gouverneur de la Banque de réserve d’Inde, YV Reddy (./image d’archive)

Il y a tous les accessoires apparents pour mettre en valeur un effort collaboratif d’établissement de relations Centre-État. Il y a les publications sur les réseaux sociaux sur les vidéoconférences tenues entre le Premier ministre et les ministres en chef de tous les États. Ensuite, il y a les séances de photos avec les dirigeants de l’opposition d’un État en ébullition et maintenant sous le pouvoir central. Pourtant, qu’il s’agisse de la campagne de vaccination pour lutter contre la pandémie ou des contours politiques et du programme de réforme dans le secteur agricole ou simplement des promesses faites lors des rassemblements électoraux, des questions et des inquiétudes persistent sur la forme et le statut futurs des relations Centre-État.

La réalisation d’une collaboration idéale dans une structure fédérale a-t-elle été décevante malgré un air intense d’anticipation en ces temps incertains imposés par la pandémie? Comment s’est déroulé le parcours de l’Inde dans les relations entre l’État centre et les différents premiers ministres indiens ? Pour réfléchir à ces éléments et plus encore, le Dr YV Reddy, l’ancien gouverneur de la Reserve Bank of India, a parlé dimanche 25 juillet sur Manthan, un forum de débat public sur des sujets d’intérêt national.

L’économiste chevronné, président de la 14e Commission des finances, un fonctionnaire accompli et un visage mondialement reconnu de l’Inde dans le domaine bancaire a un point de vue sur un éventail de questions bien que, en tant que bureaucrate, il a toujours soutenu que son travail consistait à beaucoup parler, mais ensuite transmettre très peu et laisser les politiciens et les ministres distribuer des citations aux médias. Et lorsqu’il se retrouve avec des situations où un commentaire est nécessaire, il préfère rester plutôt vague et précis que d’être précis et faux.

Le Dr Reddy propose également une perspective mondiale plus large. Beaucoup dans le monde de la finance mondiale, par exemple, le connaissent pour son rôle de membre de la commission d’experts de l’ONU mise en place à la suite de la crise financière mondiale de 2008 et dirigée par l’économiste lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz.

Voyage sous différents PM

Il commence par donner une lecture rapide de l’approche des relations Centre-État sous différents Premiers ministres indiens. De Jawaharlal Nehru, qui a introduit la centralisation à la planification, Indira Gandhi qui a adopté la nationalisation des banques avec des implications sur le système fédéral donnant au gouvernement central un accès direct aux différentes parties du pays avec un accès aux ressources, les tentatives de décentralisation de Rajiv Gandhi avec l’introduction de panchayat raj, bien qu’en examinant d’abord les États dirigés par le Congrès. Suivi par un engagement relativement plus cordial et collaboratif de l’État centre sous PV Narasimha Rao, qui s’est poursuivi sous son successeur Atal Bihari Vajpayee. Sous le Dr Manmohan Singh, que le Dr Reddy préfère appeler le professeur Manmohan Singh, il y avait un technocrate respectant le leadership politique dans les États menant à une décennie de certains États mûrissant de différentes manières avec divers modèles de développement émergeant comme ceux du Kerala et d’Odisha.

Cependant, dit-il, le Premier ministre Narendra Modi a projeté un programme national et l’idée de différents États ayant des modèles différents n’est pas tout à fait «sur la table maintenant et il y a aussi des tensions».

L’asymétrie

Sur la conception structurelle de la répartition des pouvoirs entre le Centre et les États, dit-il, « les pouvoirs résiduels appartiennent au gouvernement central et en cas de conflit, la loi centrale prévaut. Il y a donc une forte centralisation dans la conception constitutionnelle. Mais alors, il pointe aussi une certaine asymétrie entre les responsabilités confiées aux États et les ressources financières dont ils disposent. « Cette asymétrie les rend dans une certaine mesure dépendants du Centre. La constitution a essayé de modérer cela en introduisant le concept de commission des finances », dit-il.

Les États, cependant, souligne-t-il, malgré toutes les fortes tendances centrales sont importantes puisque la plupart des services sont fournis par les États. « L’appareil administratif, si vous supprimez les chemins de fer et la défense, alors 70 % de l’appareil administratif appartient aux gouvernements des États », dit-il.

Cependant, le Dr Reddy souligne que lors des élections législatives, les candidats, y compris le candidat au poste de Premier ministre, ont tendance à promettre de tenir leurs engagements sur les sujets de la liste d’État, ce qui pourrait être considéré comme un problème structurel majeur.

Au-delà de Niti Aayog

Concernant les changements dans la composition institutionnelle, dit-il, la commission de planification a été supprimée il y a quelques années et remplacée par Niti Aayog. “Cependant, il n’a pas tout à fait remplacé la commission de planification en tant que forum interactif entre le Centre et les États laissant un vide.”

Il voit cependant une autre dimension qui affecte le paysage émergent des relations Centre-État : « Dans un passé récent, il y a eu également un activisme de la part des gouvernements et cela a également été une tendance mondiale. Par conséquent, parfois, les gouvernements des États se sentent un peu contraints et cela doit également être examiné dans le contexte de Covid. Il y a l’impression que le gouvernement central pense qu’il peut faire un meilleur travail en ce qui concerne diverses activités, même si elles sont dans la liste de l’État.

Le Dr Reddy évite habilement de faire tout commentaire dans le contexte du Covid et se borne à dire : « Le Covid est sans précédent et les rôles relatifs sont difficiles à définir, donc c’est peu controversé. »

Alors, où en sommes-nous maintenant sur les relations Centre-État et dans quelle mesure le fédéralisme est-il sous pression, le cas échéant ?

Rééquilibrage en cours

Selon lui, « il y a un rééquilibrage en cours entre le Centre et les États indiens ». Mais dans tout ce processus de rééquilibrage, prévient-il, « nous ne devons pas sous-estimer les forts sentiments infranationaux » ainsi que la loyauté envers le pays. «Nous devons reconnaître les capacités accrues (en termes d’expertise supérieure) dans l’administration» couplées à l’intégration de l’économie et de la société qui s’est produite au fil du temps, dit-il.

Sur l’orientation du Centre à s’occuper des questions d’État pour ainsi dire, dit-il, « nous avions remarqué à la 14e commission des finances également que lorsqu’il y a un espace fiscal accordé au Centre, il est davantage utilisé pour remplir la fonction de l’État que de dire augmenter l’allocation pour la défense.

Dans le contexte de la récente campagne de vaccination et des questions autour des situations où il y a une crise grave à laquelle le pays est confronté comme la pandémie et si un Premier ministre parlant directement aux secrétaires en chef d’État de la situation de covid signifiait se substituer aux États ? Le Dr Reddy a déclaré: “chaque fois qu’il y a une crise grave comme le covid par exemple, le gouvernement central doit soutenir les gouvernements des États et cela est vrai partout dans le monde pour soutenir les gouvernements infranationaux car ils ne disposent pas de ressources adéquates. Dans ce cas particulier de Covid, on a l’impression qu’il y a un partage de la charge qui est en cours de discussion. » Il ajoute que si la « hiérarchie institutionnelle et les canaux de communication sont maintenus, alors c’est bon pour le système ».

Rôle de la technologie

Avec une dépendance croissante à l’égard de la technologie et la tendance à la centralisation, dit le Dr Reddy, « alors que la technologie a un potentiel de centralisation, la même technologie peut également fournir les techniques de décentralisation. La question est de savoir ce qui est approprié pour la société et l’économie.

Sur la façon dont les choses ont changé depuis son service et maintenant, dit-il, «les relations étaient beaucoup plus fluides plus tôt que dans un passé récent. Les différences sont maintenant exprimées plus franchement et les discussions entre le Centre et les États sont plus franches maintenant qu’elles ne l’étaient auparavant. »