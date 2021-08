En tenue de plage rouge, Belinda porte un profil sur Instagram

in

L’interprète de tubes internationaux mémorables tels que “ange“et” Silly nice girl “, Belinda, est apparue arborant un moulant tenue rouge plage et un maxi collier dans un cliché où il se montrait de profil volant des milliers de soupirs.

Récemment, la belle et louée artiste, Belinda, a encore une fois sucré les oreilles de ses fans après avoir joué dans la nouvelle version intitulée “La fille de l’école“, une collaboration entre Tini Stoessel et Lola Indigo.

La soi-disant « princesse de la pop latine », Belinda, a de nouveau secoué les réseaux sociaux après avoir partagé une photographie sur laquelle il ressemble en tenue de plage aux allures de couverture des nombreuses publications pour lesquelles il a collaboré.

Luxe et glamour étaient deux constantes présentes dans le cliché sur Instagram en plus de la beauté de Belinda Peregrín Schüll, pour laquelle elle a été la cible de divers compliments et commentaires.

Encore une fois, le “mexicain nationalisé“, elle vante sa silhouette, hissant le rouge à sa puissance maximale, qu’elle associe à un maxi collier.

Ils étaient les clés de la artiste espagnol Il brillera de toute sa splendeur dans une carte postale qui circule dans l’une des fan pages qui s’en inspirent.

Les compliments n’ont pas attendu le chanteur populaire et “actrice de télévision“qui a fait ses débuts dans les productions infantiles à l’âge de 10 ans.

Des histoires comme “Des compagnons à la rescousse“,” Aventures dans le temps ” et ” Friends x always ” étaient quelques-unes des histoires qui ont marqué les débuts de la star populaire de 32 ans dans le monde du théâtre.

Il n’y a pas de femmes laides, ce qu’il y a c’est peu d’argent ! ? Belle !, C’est super beau, Ce que le Nodal apprécie, Monument d’une femme, Belle la plus sexy, Ce qui fait de l’argent, étaient quelques-uns des commentaires adressés à l’artiste blonde.

Les “belifans” du “maquette“De diverses couvertures telles que Glamour, Elle, Vogue etc, ils n’ont pas remarqué de compliments et diverses réactions ajoutant un total de 11 549 likes dans la publication.

Il faut dire qu’en plus, l’époque jusqu’à hier le “La fiancée de Christian Nodal“C’est l’un des plus populaires sur les plateformes puisque rien que sur son compte Instagram il compte plus de 13 millions de followers.

La star éminente a forgé une belle carrière en s’aventurant dans diverses facettes. Ces dernières années, Belinda s’est concentrée sur d’autres projets qui lui voleraient un peu d’attention pour donner du nouveau matériel à ses fidèles fans.

En plus d’être “entraîneur“dans diverses éditions de “La voix“,”Beli“Elle a repris sa carrière d’actrice après avoir été invitée à participer à une série Netflix,” Welcome to Eden “, pour laquelle elle a déménagé à Barcelone, en Espagne.

Entre autres projets, l’un des plus personnels des «soliste« Est-ce que sa facette est »femme d’affaires“en lançant sa propre ligne de soins”,Wonu“.

Une ligne de produits à base de collagène, la même que l’égérie des « Belifans », promeut sur ses réseaux sociaux en conjonction avec d’autres campagnes publicitaires.

Comme en mai dernier, lorsque Belinda Peregrín a participé en tant que collaboratrice de la marque internationale de bijoux, Tous

La lignée d’origine espagnole, avec qui la « native de Madrid » partage un lien très particulier et avec qui elle a fêté ses 20 ans d’avoir établi l’un de ses quartiers généraux au Mexique.

Le philanthrope également, qui a vendu 1,5 million d’albums en tant que soliste, et a reçu plusieurs prix ; TVyNovelas, l’Oye ! MTV Latin America, Premios Lo Nuestro, entre autres, continue de réserver plus de surprises à ses abonnés.