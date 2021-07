En tenue d’Eva, Shakira s’exhibe sur le point de manger la pomme

Dans la tenue d’Eva, Shakira s’exhibe sur le point de manger la pomme | INSTAGRAM

Dans ces moments où le célèbre chanteuse colombienne Shakira se défend pour un prétendu fraude fiscale la dernière chose que ses fans veulent savoir, c’est la chance qu’elle a d’être atteinte par le Justice et qu’il n’a aucun moyen de se défendre.

Pour cette raison, aujourd’hui, nous ne voyons pas ce sujet et nous nous concentrerons sur une photographie intéressante plutôt séduisante qui est apparue lors d’une séance photo dans laquelle elle a représenté Eve de la création et dans lequel il se trouvait juste avant de manger le Pomme de la discorde.

C’est vrai, c’est un joli cliché partagé par leur Ventilateurs sur une page où ils ne collectent que les meilleurs instantanés de la belle colombienne qui à cette occasion vous a fait découvrir et à la vue de tous ses admirateurs avec ce costume d’Eva qu’il a parfaitement utilisé pour les chouchouter.

Il s’agit des photographies dans la première d’entre elles apparaissent de corps plein s’accrochant au pommier et utilisant simplement des branches pour couvrir ses charmes et ce sont ceux qui ne peuvent pas être montrés dans cette application grâce aux restrictions.

Pour le deuxième divertissement, elle apparaît de plus près dans un gros plan dans lequel on a pu apprécier son joli visage sans maquillage, ses cheveux blonds et bien sûr sa superbe silhouette tout en tenant la pomme précitée et que tout cela fait partie d’une couverture de ses disques.

Malgré le fait que ces photos soient dans un compte de fan, cela a attiré beaucoup d’attention et j’aime ça, obtenant près de 4000 réactions et de nombreux commentaires où ils s’expriment et commentent à quel point c’est beau et pour remercier le fan qui était en charge de nous apporter les clichés et de les sauver pour être observés au milieu de 2021.

Récemment, certaines captures que leurs fans ont prises de la vidéo ont également été partagées et placées en tant que publication sur une page de fans où les utilisateurs se sont consacrés à apprécier la silhouette de la belle jeune femme alors qu’elle passait de la mer allongée dans l’eau.

Sur les photos on peut voir l’auteure-compositrice-interprète sur une planche de surf alors qu’elle était chargée de chanter sa nouvelle chanson électronique, qui d’ailleurs a un style trop différent de celui qu’on avait pu apprécier de sa part en elle. chansons précédentes.

Personne n’aurait jamais imaginé que le natif de Barranquilla pourrait monter et monter sur la planche pour surfer une activité aquatique assez divertissante qui est considérée comme l’une des meilleures sensations au monde.

Concernant votre problème juridique, nous n’aurons qu’à être au courant des nouvelles informations et dans Show News nous nous chargerons de vous apporter les mises à jour les plus importantes au cas où le problème progresserait.