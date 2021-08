En tenue noire, Yanet García vous invite à son OnlyFans

in

La coquette ex fille météo Yanet García avec une courte vidéo a invité ses millions d’abonnés à rejoindre sa page OnlyFans où ils peuvent trouver beaucoup plus de contenu de niveau supérieur qui augmentera sans aucun doute leur température.

Le beau influenceur des réseaux sociaux a plu mardi à ses abonnés avec sa beauté et bien sûr, sa silhouette exquise.

La Monterrey Yanet García a “fait plaisir” à ses followers sur les réseaux sociaux ce jour en se montrant avec un ensemble assez séduisant de l3nc3ria.

À travers son compte officiel sur Instagram, la « fille de la météo » a partagé une photo avec laquelle elle portait ses courbes dans un déshabillé en deux pièces, qui, en raison de son design et de la pose de Yanet, laissait très peu à l’imagination.

Comme prévu, les commentaires flattant le physique du conducteur n’ont pas attendu ses followers dans la section commentaires de la publication, lui permettant d’obtenir plus de 100 000 “j’aime” en quelques heures seulement.

Profitez de la vidéo complète sur mes @onlyfans”, a écrit Yanet dans le post vidéo.

C’est ainsi que Yanet García a une nouvelle fois démontré toute sa beauté sur les réseaux sociaux, exhibant son corps élancé.

D’autre part, les hypothèses qui indiquent que Martha Higareda est la troisième en lice dans la relation entre “la fille de la météo” et l’ancien footballeur ont été récemment publiées, ce qu’il a immédiatement nié et a assuré qu’il n’avait pas pour le moment de relation avec l’écrivain aussi et ils commencent à peine à se connaître.

Et bien que pour l’instant la relation soit une rumeur, Yanet semble ne pas avoir voulu être laissée pour compte et aurait jeté un indice sur son ex-petit ami accompagné d’une photographie sur laquelle elle porte un minuscule lin aux tons fluo.

Choisissez un partenaire qui est bon pour vous, pas bon pour vos parents, pas bon pour votre image, pas bon pour votre compte bancaire. Choisissez quelqu’un qui rendra votre vie émotionnellement satisfaisante “

Comme vous vous en souvenez peut-être, Yanet García a annoncé que sa relation avec l’ancien footballeur Lewis Howes aurait pris fin parce qu’elle a décidé d’ouvrir son compte OnlyFans, dans lequel elle a reçu des messages risqués qui auraient agacé Howes.