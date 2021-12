En un jour, le volcan de La Palma sera officiellement déclaré éteint

24/12/2021 à 15h39 CET

Europe Presse

Trois mois et cinq jours après l’éruption volcanique de la Cumbre Vieja, le volcan La Palma dans moins de 24 heures sera enfin à l’arrêt.

Les observables, à la fois directs en surface et provenant des systèmes de surveillance, continuent de corroborer les signes d’épuisement du processus éruptif de la volcan La Palma, bien que la fin de l’éruption ne doit pas impliquer la fin de certains dangers associé au phénomène volcanique ou à la fin de la réactivation magmatique à Cumbre Vieja. Il reste encore une phase de réhabilitation des services essentiels qu’il faudra continuer à mettre en œuvre, prévient le directeur de Pevolca

La directrice de l’Institut géographique national (IGN) des îles Canaries et porte-parole du comité scientifique, María José Blanco, a indiqué lors d’une conférence de presse que pour Pour pouvoir dire que le processus éruptif est terminé, les données enregistrées et observables doivent être conservées aux niveaux actuels pendant un jour de plus.

Pour sa part, le directeur technique de Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, a souligné que il y a encore des zones « très chaudes » peu profondes jusqu’à la « croûte » du linges, car les caméras thermiques ont enregistré des points où des températures supérieures à 180 °C ont été atteintes.

Miguel Ángel Morcuende a également insisté pour qu’ils continuent en maintenant toutes les précautions concernant COVID-19[feminine pour éviter de nouvelles infections. En outre, il a de nouveau indiqué que les personnes qui pénètrent dans les zones évacuées pour nettoyer les toits ou récupérer des effets doivent être très prudentes, toujours être accompagnées et bien ventiler les habitations, en évitant les endroits sous le niveau du sol.

Interrogé sur combien de temps le Pevolca sera en vigueur après la fin de l’éruption, Miguel Ángel Morcuende a souligné que Le Plan restera en vigueur tant que persisteront les problèmes générés pour les personnes par le dégazage et la circulation de gaz nocifs., en particulier par des tuyaux et des tuyaux. De même, il a souligné qu’il y a encore une phase de réhabilitation des services essentiels qui devra continuer à être mise en œuvre. En tout cas, il a avancé que le ministre de la Présidence, de la justice et de la sécurité du gouvernement des îles Canaries et directeur de Pevolca, Julio Pérez, fera rapport demain à ce sujet.

Ponctuel et sporadique

L’émission visible de gaz volcaniques continue d’être ponctuelle et sporadique, se concentrant dans la zone des centres éruptifs et dans les jameos des tubes volcaniques. De petits effondrements continus se produisent dans les parois des cratères principaux et secondaires en faveur des failles et fissures existantes.

Le tremblement est au niveau du bruit de fond. La sismicité, qui est de faible magnitude, est à des niveaux très faibles à toutes les profondeurs. Malgré le niveau actuel de sismicité, l’occurrence de séismes ressentis n’est pas exclue. Concernant les déformations, aucune tendance dans toutes les stations du réseau, après avoir totalement inversé la déformation dans la station de Jedey (LP03).

L’émission de dioxyde de soufre (SO2) dans l’atmosphère par le processus éruptif actuel à Cumbre Vieja était faible hier. Les taux d’émission faibles et très faibles ne sont pas liés à la montée du magma, mais plutôt à un processus de solidification du magma de surface. existant dans les conduits du centre éruptif.

Dans le cas des émanations non visibles des gaz volcaniques, l’émission diffuse de dioxyde de carbone (CO2), associée aux 220 km2 du système volcanique de Cumbre Vieja, continue de refléter un problème supérieur à la valeur moyenne des niveaux de fond (B) et hier, cette émission diffuse était 7,3 fois la moyenne des niveaux de fond (7,3 x B).

Pendant hier la qualité de l’air due au dioxyde de soufre (SO2), un polluant associé au processus éruptif, s’est maintenue à de bons niveaux en toutes saisons et pour le dixième jour consécutif, il n’y a eu aucun dépassement des valeurs limites horaires ou journalières dans aucune station. Tôt le matin et demain d’aujourd’hui, de bons niveaux de qualité de l’air sont maintenus dans toutes les stations.

Concernant les particules inférieures à 10 microns (PM10), hier de bons niveaux ont été maintenus dans toutes les stations, ne dépassant la valeur limite quotidienne (établie à 50 microgrammes/m3) dans aucune d’entre elles pour le septième jour consécutif. Durant cette matinée les valeurs sont entre bonnes et raisonnablement bonnes dans toutes les stations du réseau.

Ceux hébergés dans les hôtels s’élèvent à 560, soit trois personnes de plus qu’hier. Sur le total, 385 sont hébergés à Fuencaliente, 70 à Los Llanos de Aridane et 105 à Breña Baja, gérés par la Croix-Rouge et les services municipaux. En outre, 43 personnes dépendantes continuent d’être prises en charge dans les centres de santé insulaires.