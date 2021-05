En un tour de main sur un tweet: demander à Twitter de supprimer les balises multimédias manipulées problématique

Le gouvernement devrait réaliser que la publication de Patra est publique – qui peut être consultée par chacun des 1,8 crore de Twitter – et que la plate-forme a la responsabilité de signaler le contenu contesté en fonction des faits disponibles à l’époque.

Il est inquiétant que le gouvernement ait demandé à la plate-forme de médias sociaux, Twitter, de supprimer l’étiquette “ médias manipulés ” d’un tweet du porte-parole du BJP, Sambit Patra. Patra a tweeté un “document” le qualifiant de “CongressToolKit” et affirmant qu’il montre que les efforts du Congrès pour aider les nécessiteux étaient un “exercice de relations publiques” et que le chef du Congrès Rahul Gandhi voulait “utiliser cette opportunité de pandémie pour détruire l’image de PM Modi ». Le Congrès affirme que la «boîte à outils» tweetée par Patra est un faux et a déposé une plainte. Le gouvernement est d’avis que Twitter ne peut pas juger de telles questions tant que l’enquête n’est pas terminée. Le gouvernement devrait réaliser que la publication de Patra est publique – qui peut être consultée par chacun des 1,8 crore de Twitter – et que la plate-forme a la responsabilité de signaler le contenu contesté en fonction des faits disponibles à l’époque. Le signalement n’a pas été fait au hasard, mais s’inscrit dans le cadre d’une politique spécifique que Twitter a mise en place pour traiter les publications contenant du contenu qui a été «substantiellement modifié» ou partagé «de manière trompeuse».

C’est la même politique appliquée aux messages signalés du compte du président américain de l’époque, Donald Trump, comme étant «contestés» lorsqu’il a affirmé une «fraude électorale» généralisée. Gardez à l’esprit que le gouvernement fédéral américain n’avait pas demandé la suppression de ces étiquettes, même lorsque les conflits électoraux étaient examinés à plusieurs niveaux. Le parti républicain et Trump ont tous deux résisté aux balises, politiquement, ce qui est une réponse plus appropriée. Ce qui est pire, c’est le fait que la personne en question n’est même pas un fonctionnaire du gouvernement, et au moins un site Web de vérification des faits qui a analysé le “ document ” tweeté par Patra le prétend avoir été rédigé sur un papier à en-tête falsifié (bit.ly/ 2Shy4N4).

La nécessité pour les plates-formes de prendre en charge les fausses informations et l’abus des médias sociaux, en particulier par des personnes exerçant une influence significative, est quelque chose que le gouvernement lui-même a souligné dans un communiqué de presse du 26 février sur les nouvelles règles relatives aux intermédiaires, tout en reconnaissant que les plates-formes de médias sociaux «sont ne se limitant plus à jouer le rôle de pur intermédiaire et souvent ils deviennent éditeurs. Le communiqué caractérise les Règles comme un «mélange fin de touche libérale avec un cadre d’autorégulation doux». La position du gouvernement dans la présente affaire – sur un type spécifique d ‘«autorégulation» par une plate-forme – est sûrement étrange et loin de la «touche libérale» vantée? Les Règles elles-mêmes parlent d’actions volontaires beaucoup plus drastiques, telles que la suppression ou le blocage de l’accès au contenu contesté, lorsqu’il s’agit de diligence raisonnable de la part d’un intermédiaire de médias sociaux. Il est donc difficile de comprendre pourquoi le simple signalement d’un tweet devrait être proscrit de cette manière. La réalité même des médias sociaux, que le gouvernement semble ne pas avoir comprise, est la portée (viralité) qu’ils confèrent à une information, qu’elle soit authentique ou fausse. La nécessité est de faire preuve de prudence.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.