En vente à partir du 28 décembre

MG Motor India a annoncé le lancement de NFT, devenant ainsi le premier constructeur automobile indien à le faire. Le constructeur automobile commencera à vendre des NFT à partir du 28 décembre et, selon MG, les travaux de la collection inaugurale de NFT iront au service communautaire. La vente sera lancée à partir de midi, avec 1111 unités de créations numériques dans le cadre de la collection de lancement. MG présentera son premier NFT sur la plate-forme NgageN de KoineArth, qui a été spécialement personnalisée pour les transactions de MG.

S’exprimant sur l’annonce, Gaurav Gupta – MG Motor India, a déclaré : « En tant que marque Auto-Tech, l’innovation a toujours été une force motrice pour MG. Avec cette nouvelle initiative, nous faisons un pas en avant pour socialiser les NFT. Au fur et à mesure que cela évolue, il devrait rassembler les propriétaires de MG, les fans, les membres de la CRJM et la communauté au sens large pour célébrer et posséder des créations numériques inestimables sous ses nombreuses formes. Nous étendons notre relation existante avec KoineArth pour notre incursion dans NFT et le produit de cette vente inaugurale servira à soutenir le service communautaire dans le cadre de MG SEWA.

Praphul Chandra, fondateur de KoineArth, a déclaré : « Notre association avec MG Motor lors de son premier voyage dans le NFT est un moment passionnant pour nous. Chez KoineArth, nous nous engageons à créer un héritage immortel pour les marques les plus appréciées grâce à des NFT crédibles. Notre collection avec MG sera basée sur l’INR ainsi que conforme à la GST, avec un certificat d’authentification unique pour les acheteurs utilisant la technologie blockchain. Nous sommes impatients de nouer un partenariat fructueux avec la marque et de nous appuyer sur la dynamique NFT. »

