in

En vidéo Ana Cheri porte des leggings moulants, ils marquent tout ! | Instagram

Vêtue d’un de ses célèbres vêtements ajustés, la maquette Ana Cheri nous a donné un petit avant-goût de ce que nous trouverons en les portant, le design le plus récent qu’elle a utilisé a tout marqué pour la belle femme d’affaires.

À plus d’une occasion, cette beauté américaine nous a offert un contenu qui fait soupirer ses fans et cette occasion n’a pas fait exception.

Cette nouvelle vidéo a été partagée sur son compte Instagram officiel, apparemment il venait de sortir de la salle de bain, prêt à commencer sa journée, cette belle célébrité de la prof de fitness Elle a une routine assez appliquée qu’elle maintient active au quotidien.

A lire aussi : Vous l’enlevez ? Jem Wolfie se délecte de son plus beau maillot de bain

Dans sa vidéo, elle apparaît avec un peignoir, mais couvre immédiatement la caméra et apparaît déjà vêtue d’un petit haut et de leggings moulants, qu’elle exhibe en quelques secondes.

Tournant un peu en place Ana Chéri a révélé ses charmes mignons, que bien qu’elle porte un vêtement, cela semble être une deuxième couche de peau.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

En effet, le mannequin et la femme d’affaires les portent extrêmement serrés, à tel point qu’elles marquent parfaitement sa silhouette, ce qui commence immédiatement à faire réagir ses fans, la vidéo a été partagée il y a un jour et compte déjà plus de 30 000 reproductions.