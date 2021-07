En vidéo Anastasia Kvitko porte une taille plutôt petite | Instagram

La modèle russe Anastasia Kvitko s’exhibe vêtue d’une robe moulante et courte quand elle rentre à la maison et la montre énormes charmes qui sortent de votre vêtement.

On pourrait facilement dire pour la belle célébrité russe que la meilleure chose à propos d’une journée fatiguée est de pouvoir rentrer à la maison et profiter non seulement du confort de votre maison, mais aussi de vos animaux de compagnie curieux et d’une boisson délicieuse et relaxante.

Cette beauté apparaît avec un micro-robe de boutons, qui ne peuvent pas être fermés en haut en raison de leurs énormes charmes, elle les laisse donc ouverts, montrant également l’une des plus petites tailles.

Lire aussi : La photo en maillot de bain d’Ana Cheri fait plusieurs soupirs aux fans

Avec près de deux millions de vues, la vidéo de Anastasia Kvitko a été partagé le 12 mai 2020 sur son compte Instagram officiel

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

C’était à l’époque où la nouvelle de la pandémie ne faisait que se répandre, qui aurait bientôt des millions de personnes en quarantaine, Kvitko serait l’un d’entre eux.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Quelque chose qui attire l’attention de ce vêtement en plus du fait qu’il est bleu ciel l’une des rares couleurs qu’il utilise dans ses vêtements est qu’apparemment il ne porte pas rien en dessous de lui, car pendant une seconde, c’est assez clair.