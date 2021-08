En vidéo, Yanet García fait monter la température à mais pas en mesure

in

En vidéo, Yanet García fait monter la température mais pas la puissance | Instagram

La belle ancienne météorologue Yanet García sait parfaitement comment être le centre d’attention et comment faire manger des messieurs dans la paume de sa main, c’est pourquoi elle est aujourd’hui l’une des influenceuses les plus reconnues.

La belle ex fille météo Il a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux avec laquelle il a laissé ses followers plus que surpris.

La belle ex de Lewis Howes a décidé de se débarrasser de ses vêtements et de modéliser juste un joli ensemble coquette de dentelle et de dentelle noire.

Cela peut vous intéresser: Au revoir à Gina Krasley, star de “Ma vie avec 600 livres”

Le déshabillage de la conductrice également a laissé à vue une grande partie de sa belle peau et aussi de ses intérieurs.

Nul doute que les internautes ont été plus que satisfaits de la vidéo qui est disponible sur le compte officiel Instagram et Facebook de la belle Yanet García.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCIA.

Profitez de la vidéo complète sur mes @onlyfans “, a écrit le modèle dans le post.

Il convient de noter qu’actuellement, l’actrice est également l’une des gâtées sur les pages de contenu exclusif où elle partage fréquemment du contenu.

Bien que ses débuts aient été difficiles en raison des critiques, García n’a pas cessé devant les critiques qu’il a très peu enseignées et continue de surprendre tout le monde.

Cela peut vous intéresser : Aucune restriction ! Galilea Montijo fête ses 10 ans de mariage

Comme si cela ne suffisait pas, Yanet García est devenue l’une des femmes célibataires les plus recherchées au milieu de l’émission, ceci après que la fin de sa relation avec Lewis Howes, avec qui elle était même fiancée, a été révélée.

Et on dit que la page de contenu exclusif de cette belle femme serait la troisième en lice, car apparemment l’ancien athlète n’aimait pas que sa petite amie enseignât autant ; Cependant, il a été révélé qu’il sortait avec l’actrice Martha Higareda.

Yanet Cristal García San Migue est née le 14 novembre 1990 dans la ville de Monterrey, Nuevo León, commençant sa carrière en tant que présentatrice, mannequin et maintenant femme d’affaires.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Au Mexique, le programme intitulé Gente Regia est devenu populaire en raison de ses apparitions en tant que présentatrice météo, qui l’ont projetée dans sa carrière d’animatrice, devenant l’une des figures du programme Hoy, l’une des émissions les plus populaires de Televisa.