en vigueur au 1er janvier pour les jeunes entre 18 et 35 ans

11/03/2021 à 04:28 CET

PE

Le gouvernement prévoit que les jeunes qui rencontrent les conditions pour accéder au bonus mensuel de 250 euros vivre de de location peuvent bénéficier de cette aide à compter du 1er janvier 2022.

Cela a été annoncé par la ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez, qui a expliqué que, puisque ce poste est inclus dans les budgets 2022 (200 millions d’euros), il est prévu qu’il soit appliqué une fois l’année commencée.

Sánchez a souligné que, étant donné que la prévision est que l’obligation pour les jeunes « entrera en vigueur et sera opérationnelle le 1er janvier », d’ici là « tous les petits caractères seront clarifiés », et a confirmé que ces subventions, de 250 euros par mois, ils seront accordés par les unités de vie.

Des sources du ministère ont expliqué que, lou plus probablement c’est un arrêté royal qui permet le lien jeunesse dans les semaines à venir, inscrit dans les budgets à 200 millions d’euros.

Raquel Sánchez a souligné que les 3 290 millions d’euros prévus dans les budgets du logement, soit près de 50 % de plus que le budget actuel, représentent « le plus gros poste de l’histoire » et un « changement d’un ordre de grandeur qui multiplie par sept le budget hérité en 2018 ».

Parmi ceux-ci, 1 389 millions sont affectés à un programme de redressement social et économique en milieu résidentiel, qui comprend une réhabilitation à grande échelle.

Parc de logements

663 millions de plus sont pour le plan de logement locatif abordable; 600 millions pour la réhabilitation durable et la numérisation des bâtiments de l’administration publique (communautés et entités locales) ; 432 millions pour le plan national de logement (2022-2025) ; 200 millions pour la caution jeunesse et 25 millions pour la réhabilitation architecturale.

Le plan logement locatif impliquera l’activation d’un parc avec plus de 100 000 appartements sociaux au cours de cette décennie, selon des sources ministérielles, dont la moitié sera destinée à la promotion publique -20 000 seront lancés en 2022 avec des fonds européens-, 15 000 seront mis à disposition par la Sareb, 11 000 autres proviendront des banques (fonds de banque sociale) et 30 000 pourraient être transférés par des fonds importants dans le cadre de l’accord que l’Exécutif négocie depuis des mois.

Le budget du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain dépasse 19 000 millions d’euros, dont 16 286 iront directement à l’investissement, soit 17 % de plus que le budget actuel, et générera 350 000 emplois.

Sur le budget total, 6 500 millions seront des investissements financés par les fonds européens de relance, qui permettront d’accélérer le développement des trois grands axes des politiques du ministère : le logement (2 500 millions), la mobilité (2 273 millions) et la décarbonation des villes ( 1,740 millions).

Sánchez a également souligné que plus de 3 600 millions de son budget seront transférés aux communautés et aux municipalités.