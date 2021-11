En Virginie, la classe de consultants s’estompe à l’aube de la nouvelle guerre culturelle

Glenn Youngkin et les victoires des républicains du mardi en Virginie sont la preuve du concept que l’engagement de la gauche à mener des guerres culturelles contre les écoliers et leurs parents peut s’avérer mortel même dans un État bleu – et les politiciens républicains qui ignorent les consultants et suivent leurs électeurs seront suivez-les jusqu’à la victoire.

Ce n’est cependant pas ce que nous entendrons de la part des républicains libéraux, des Never Trumpers et de leurs amis de la classe des consultants. Selon eux, Youngkin est la preuve qu’ils sont les vrais héros, et le pays aspire à plus de Mitt Romney.

« La nouvelle que nous devrions célébrer », a écrit lundi le commentateur de Never Trump, Matt Lewis, « après des années de controverses Trumpiennes, les électeurs sont affamés pour un républicain non fou ».

« Il y a une demande refoulée », a-t-il poursuivi, « et Youngkin, avec l’apparence d’un Mitt Romney, a donné aux électeurs de banlieue la permission de voter républicain et de ne pas se sentir mal à ce sujet. D’une certaine manière, j’ai l’impression de revenir à la maison.

C’est vrai, Youngkin est un membre de la classe républicaine aisée (et en a l’air). Il est également vrai que la fatigue de Trump est réelle parmi de nombreux électeurs de Virginie dont Youngkin avait besoin pour gagner. Mais si Younkin s’était comporté comme un membre de sa classe, il aurait perdu la primaire ; et s’il n’avait pas embrassé la guerre des cultures que Trump menait tous les jours avec la vigueur d’un vrai croyant, il aurait perdu les élections.

Examinons donc les faits : alors que Youngkin avait des instincts conservateurs dès le départ, il les a mis de côté, basant plutôt ses appels sur les consultants à forte valeur ajoutée à son oreille. Au début de la campagne, ses discours se sont concentrés sur les taxes sur les épiceries et autres, et ont évité la théorie critique de la race, l’avortement et les blocages. Il est même fréquemment apparu lors d’événements publics portant consciencieusement son masque.

Tant que ses consultants régnaient, il languissait. Mais les électeurs de Virginie avaient vu ce qui se passait dans les classes de leurs enfants, avaient été fermés par les apparatchiks des conseils scolaires et avaient même été menacés d’arrestation pour s’être plaints. Ils n’étaient pas d’humeur pour le Romneyisme.

Partout où Youngkin est allé, il a vu que l’énergie était avec les foules – et ils l’ont traîné jusqu’à sa conscience. La décision d’annuler les consultants libéraux et de signer un engagement contre la théorie critique de la race a été le premier signe de changement – ​​et un changement dans son propre élan qui l’a vu battre le favori pour la nomination.

Au fur et à mesure que la campagne avançait, Terry McAuliffe aurait pu écrire les publicités de Youngkin pour lui, doublant ainsi l’éducation raciale et la suprématie des enseignants. Alors que même le plus épais des consultants aurait pu militariser ces gaffes, Younkin est allé plus loin.

« Mais, mes amis », a déclaré Youngkin à une foule dans les derniers jours de la course, » permettez-moi d’être clair : «

L’une des choses que nous n’allons pas faire dans nos écoles est d’apprendre à nos enfants à tout voir à travers le prisme de la race. Nous savons que ce n’est pas bien. Nous savons dans notre cœur. Je veux dire, nous sommes tous d’un seul corps en Christ. Comment diable pouvons-nous apprendre à nos enfants à être divisés en seaux avec un groupe privilégié, un autre groupe victime ? Ce n’est pas juste. Il vole leurs rêves. Nous savons que.

Appeler le Christ à élucider les maux du racisme n’est pas un discours de consultant de base : c’est un style de conservatisme ancré dans les guerres culturelles – les guerres que les démocrates pensaient avoir le capital à mener lorsqu’ils ont gagné en 2020 ; les guerres auxquelles les parents de Virginia ont décidé de répondre.