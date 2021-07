En vue de la gamification, Tag Heuer lancera la montre connectée Super Mario – WWD

PARIS – Tag Heuer lance une montre connectée Super Mario, marquant le début d’un partenariat à long terme avec Nintendo et une poussée vers la gamification.

“Nous voulions vraiment travailler avec Nintendo – surtout Mario, le personnage de Mario, qui a beaucoup de liens avec les valeurs de la marque – ne pas craquer sous la pression, toujours se surpasser et être toujours super actif”, a déclaré Frédéric Arnault. , PDG de Tag Heuer, s’adressant à WWD au siège de l’avenue Montaigne de la société mère de la marque LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Conçu pour motiver les utilisateurs à être physiquement actifs, le garde-temps est axé sur le bien-être, conformément à l’accent mis par la marque sur les applications sportives, avec une dimension supplémentaire de divertissement.

« Nous voulions également le rendre amusant – avec une animation supplémentaire », a ajouté Arnault.

La célèbre icône du jeu, connue pour sa casquette rouge et sa salopette bleue, sert de pom-pom girl, stimulant l’utilisateur ainsi qu’un système de récompenses inspiré de la formule « œuf de Pâques » de surprises cachées présentées dans les jeux vidéo.

Pour le consommateur portant la montre, la journée commence par un salut de Mario, et des récompenses sont distribuées chaque fois qu’un quart du jalon quotidien complet est atteint – comme un super champignon qui incite Mario à grandir, le tuyau qui aide lui accélérer et la super star pour le rendre invincible. Le personnage grimpe sur le poteau du but lorsque la cible est atteinte – comme il le fait dans le domaine du jeu.

“Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la meilleure façon de le construire, le cœur de l’expérience est que nous avons lié le personnage de Mario à notre expérience de bien-être”, a fait remarquer Arnault.

Le plus jeune du clan Arnault à occuper un poste de PDG chez LVMH, l’exécutif a pris les rênes de Tag Heuer il y a un peu plus d’un an, après avoir développé une nouvelle génération de montres connectées axées sur le sport pour le label – en commençant par un montre de golf.

La marque joue un rôle important dans le groupe en matière de technologie. Si Louis Vuitton et Hublot proposent également des montres connectées, la catégorie est un axe stratégique de développement chez Tag Heuer.

L’horloger travaille depuis plusieurs années avec Google pour ses montres connectées – comme les deux autres marques, ses montres connectées s’appuient sur le système d’exploitation de Google Wear Os – et s’appuie sur l’expertise du géant de la tech en matière de data, notamment pour les applications liées à la santé.

« L’utilisation des données, pour le client et le produit, est un sujet extrêmement important pour nous », a déclaré Arnault, soulignant le rôle clé des sujets de santé lorsqu’il s’agit d’améliorer les performances des montres connectées.

“Ils investissent beaucoup dans ce domaine et disposent de grandes quantités de données pour lesquelles ils disposent déjà d’algorithmes d’apprentissage automatique, notamment pour les battements cardiaques, nous collaborons donc avec eux sur ces sujets”, a-t-il déclaré.

Le golf, la course à pied et la natation sont les principaux domaines d’intervention de l’horloger qui a récemment lancé une montre connectée pour la natation en piscine qui compte les tours.

“C’était un projet qui a pris un peu de temps pour atteindre un haut niveau de précision”, a expliqué Arnault, notant qu’il était techniquement difficile et nécessitait un travail approfondi avec des algorithmes.

Cette montre est « parmi les meilleures du marché, sinon la meilleure », a-t-il affirmé.

Alors que les labels individuels au sein de LVMH fonctionnent de manière indépendante – les dirigeants ont souligné que les marques ne partageraient que des données de consommateurs anonymes, par exemple – Tag Heuer peut être considéré comme un « fer de lance de la technologie et de l’innovation » au sein du groupe de luxe, a autorisé le dirigeant.

Le mois dernier, lorsque LVMH a dévoilé un accord de grande envergure avec Google Cloud pour accélérer le développement de solutions d’IA basées sur le cloud pour développer ses marques, Arnault s’est adressé à la chaîne de télévision française BFM Business pour parler de ce déménagement, en marge de la Conférence technologique VivaTech à Paris.

En ce qui concerne le partenariat du label avec Nintendo, l’accent était moins mis sur les algorithmes que sur le design, a noté Arnault.

“C’était beaucoup une question de conception et d’animation, d’avoir la richesse des animations sans utiliser trop d’énergie – c’est un vrai problème”, a-t-il déclaré.

“Ainsi qu’un design percutant – approuvé par Nintendo”, a-t-il ajouté, expliquant que la société a des exigences très strictes en ce qui concerne la franchise Mario.

“Ils sont extrêmement détaillés – jusqu’au millimètre près”, a-t-il déclaré.

Les équipes des deux sociétés ont élaboré un certain nombre de versions pour en arriver à celle qui convenait le mieux au projet, a expliqué Arnault, décrivant le processus comme un échange, une discussion.

“Nous sommes venus avec beaucoup d’idées – certaines ont été acceptées, et ils les ont construites, les ont portées de l’avant, alors qu’ils étaient plus réticents à propos d’autres”, a-t-il déclaré, notant que dans l’ensemble, il y avait beaucoup d’enthousiasme pour le projet.

Le nouveau garde-temps, limité à 2 000 exemplaires, est au prix de 2 150 $ et sortira le 15 juillet, en ligne et dans certaines régions et boutiques de la marque.

Les collaborations avec Super Mario restent extrêmement limitées, a-t-il ajouté.

Tag Heuer voulait faire équipe avec une marque emblématique, a-t-il poursuivi.

“Il faut du temps pour devenir iconique, ce qui n’est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain – Mario a atteint ce statut”, a déclaré l’exécutif.

“L’une des plateformes clés du label est leur vision de vouloir mettre un sourire sur le visage de tout le monde – quand nous en parlons, les gens commencent à sourire tout de suite”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur la poussée dans le domaine du fitness, Arnault a suggéré que l’élément supplémentaire de gamification sert à motiver davantage les consommateurs à atteindre leurs objectifs.

“De plus en plus maintenant, nous suivons nos données, et le simple fait d’avoir cette information tous les jours, cela sert à motiver, nous voulons faire mieux – et si nous nous fixons un objectif, nous voulons l’atteindre”, a déclaré le dirigeant. .

En regardant vers l’avenir, Arnault voit du potentiel dans l’univers du jeu.

“C’est une première étape”, a-t-il déclaré.

“C’est un domaine en pleine croissance, et le monde numérique est devenu de plus en plus important”, a-t-il déclaré, ajoutant que le jeu offre un accès à un public plus jeune que d’habitude lorsqu’il s’agit de montres connectées.

La marque continue d’investir dans les montres connectées, même si les garde-temps mécaniques restent un cœur de métier, a déclaré Arnault, soulignant que le marché des montres connectées croît d’environ 20 %.

Alors que Tag Heuer est un leader du marché dans des endroits comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, et réussit bien au Japon et en Corée du Sud, sa pénétration en Chine reste faible. Le pays est donc une priorité stratégique pour la marque, a-t-il déclaré, ajoutant que cela pourrait prendre un certain temps pour s’y implanter.

“Il y a une étape entre générer du buzz et devenir un leader sur le marché”, a-t-il déclaré, soulignant que de nombreuses marques performantes sont là depuis plus de 20 ans.

La collaboration de la société avec Porsche et ses modèles distinctifs de Monaco y sont appréciés, a-t-il déclaré.

Et qu’en est-il de Super Mario ?

« Ce produit sera un succès en Chine », a prédit Arnault.