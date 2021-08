En vue des sondages de 2022, le gouvernement de Yogi Adityanath s’apprête à inclure 39 castes dans la liste OBC

in

Ce n’est qu’après l’enquête qu’une liste définitive sera préparée. Cependant, le gouvernement BJP prendra la décision finale de les inclure dans la liste OBC.

Les équations des castes sont bien ouvertes dans l’Uttar Pradesh cette fois avant les élections législatives de l’année prochaine. Alors que le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj organisent des conférences pour sensibiliser les électeurs brahmanes, le BJP joue stratégiquement ses cartes pour conserver le pouvoir dans l’État. Selon un article de presse, le gouvernement de Yogi Adityanath se prépare à inclure 39 castes dans la liste des autres castes arriérées (OBC) de l’État.

Selon un rapport de News18, la State Backward Classes Commission fera bientôt une recommandation à cet égard au gouvernement de l’Uttar Pradesh. Cela a été informé par le président de la commission Jaswant Saini.

Notamment, le gouvernement central est en train de faire adopter au Parlement un projet de loi visant à restaurer le pouvoir qui permettra aux États et aux UT de constituer leurs propres listes OBC. L’opposition a déjà déclaré qu’elle soutiendrait le projet de loi 2021 sur la Constitution (cent vingt-septième amendement).

Ces 39 castes sont Vaish, Jaiswar Rajput, Ruhela, Bhutia, Agrahari, Dosar, Muslim Shah, Muslim Kayastha, Hindu Kayastha, Core Kshatriya Rajput, Dohar, Ayodhyawasi Vaish, Barnwal, Kamalapuri Vaish, Kesarwani Vaish, Bagwan, Bhatt, Omar Bania, Mahour Vaish, Hindu Bhaat, Goria, Bot, Panwaria, Umaria, Nowana et le Muslim Bhat.

La commission fera également une enquête pour les castes comme Vishnoi, Khar Rajput, Porwal, Puruwar, Kunder Kharadi, Binoudhia Vaish, Honorable Vaish, Gulhare Vaish, Gadhaiya, Radhedi, Pithbaj etc. pour voir leur éligibilité.

Le président a informé que le travail d’enquête de caste est effectué sur la base de la représentation. Sur les 39 castes, une enquête sur 24 castes a déjà été réalisée et une enquête sur 15 castes sera complétée dans les prochains jours.

Notamment, ceux qui relèvent de la catégorie OBC bénéficient également de certaines réservations dans les emplois gouvernementaux et les admissions à l’université. La décision d’inclure plus de castings peut fonctionner comme un coup de maître à l’approche des scrutins de l’assemblée, mais renforcera également la concurrence pour les sièges réservés.

Récemment, le gouvernement central a annoncé donner 27 pour cent de réservation pour les OBC dans les NEET. Le gouvernement Modi avait également joué la carte des castes en toute sécurité lors de son récent élargissement du cabinet.

