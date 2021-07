Encadrement de tissus fins – WWD

Dans la mode, la durabilité est un spectre – et c’est pourquoi Reda Group, un fabricant de tissus durables en pure laine mérinos, se différencie par une approche globale de l’écologisation de ses produits.

Reda Group a déclaré à Fairchild Studio que son appel à la durabilité est « véhiculé par des efforts continus et constants pour protéger l’environnement grâce à la création de tissus durables – et un cycle de fabrication transparent et respectueux de l’environnement ».

La marque a souligné que s’engager dans une croissance durable signifie assumer des responsabilités gouvernementales et de processus, surveiller les risques actuels et futurs, et « prêter la plus grande attention à l’intégrité, la sécurité et la protection des personnes, le respect de l’environnement et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement ». – ce qui pour Reda Group signifie être leader du secteur en obtenant des certifications difficiles à atteindre, comme le statut B. Corp, qu’il a obtenu l’année dernière.

Ici, Ercole Botto Poala, PDG du groupe Reda, parle à Fairchild Studio de son long catalogue de réalisations en matière de développement durable, de la façon dont la marque a pivoté pendant la pandémie de coronavirus et de sa présentation en personne qui approche à grands pas à Milano Unica.

Fairchild Studio : Pourriez-vous discuter de certaines des façons dont Reda se différencie dans le secteur des tissus fins grâce à son dévouement à la durabilité ?

Ercole Botto Poala : Notre voyage vers la durabilité a commencé en 2004, à un moment où personne ne parlait de durabilité et de traçabilité. Au fil des années, notre engagement à protéger l’environnement n’a fait que se renforcer – et nous sommes officiellement devenus la première entreprise textile en Italie, et l’une des premières au monde, à recevoir la certification B Corp.

C’est pourquoi nous avons commencé notre parcours de développement durable en 2004, obtenant la première certification, Eco Management and Audit Scheme (EMAS) ; et depuis lors, nous avons investi pour améliorer nos performances dans tous les domaines, de la réduction de l’impact environnemental aux analyses continues (telles que l’ACV et l’EPD), à la création de notre rapport de développement durable en 2020. En tant que l’une des marques leaders dans le textile, nous avons le pouvoir et la responsabilité de promouvoir le changement par l’innovation durable, la sensibilisation à l’environnement et le progrès social afin d’assurer un avenir stable et sûr aux générations futures.

Fairchild Studio : Comment Reda a-t-il pivoté pendant la pandémie ?

EBP : En 2020, au milieu des fermetures et d’une pandémie mondiale, nous avons dû déterminer la meilleure façon de reprendre nos activités et de créer un système qui conduirait à des actions significatives vers un avenir meilleur, encore plus gentil et plus positif pour la planète. C’est pourquoi, en septembre 2020, nous avons lancé la plateforme numérique Reda 4.0 qui permet à nos clients d’accéder à toutes les collections : il s’agit d’un outil innovant conçu pour permettre aux utilisateurs d’accéder à notre large offre de tissus en quelques clics.

En accédant à Reda 4.0, les utilisateurs peuvent parcourir les collections de manière durable, intelligente, efficace et indépendante. La situation contingente à laquelle nous étions confrontés nous a fait penser à créer des échantillons dédiés pour chaque client en fonction des sélections effectuées sur l’application – cela nous a permis de réduire considérablement le gaspillage de production d’échantillons et de nous concentrer uniquement sur les choix.

En termes de fibres recyclées, nous avons déjà présenté à Milano Unica en 2019 la flanelle cardée recyclée, un textile de haute qualité qui découle de la volonté de réutiliser et de donner une nouvelle vie aux fibres excédentaires issues de notre cycle de production. Cela permet de réduire les déchets et représente des étapes concrètes vers une économie circulaire, qui devient une demande incontournable dans l’industrie de la mode.

Fairchild Studio : Qu’espérez-vous réaliser à Milano Unica, et en quoi cette présentation en personne différera-t-elle de la cueillette virtuelle des tissus ?

EBP : Le prochain salon Milano Unica offre l’occasion de recommencer à se revoir et de pouvoir toucher en direct nos tissus, d’en percevoir toutes les qualités. À notre avis, il est important de participer à Milano Unica car il représente un signe important de reprise, un nouveau départ et un retour à la normale. L’application Reda 4.0 reste fondamentale en termes de visibilité et pour toucher tous nos clients qui ne peuvent malheureusement pas encore voyager.

Nous sommes très fiers de présenter de nouveaux produits car nous essayons toujours d’innover dans nos tissus, de créer des matériaux plus faciles à manipuler et de fournir aux clients des solutions à leurs besoins. Pour l’automne/hiver 2022, nous proposons des tissus idéaux pour des looks de la tête aux pieds qui conviennent à un large éventail de besoins et d’occasions. Imprégnée d’un fort esprit de cérémonie, la gamme Cosmopolitan est idéale pour les costumes d’affaires pointus, tandis que Winter Edit est tout au sujet des styles chauds et confortables. Les collections capsules Back2Life, Made in Nature et #BeStretch offrent haute performance et respect de l’environnement. Faisant partie de la gamme Leisure, le jersey et les tissus tissés de Reda Active sont idéaux pour des vêtements polyvalents et confortables. Fonctionnel et élégant, notre tissu de pantalon est extensible et lavable en machine.

Fairchild Studio : Quelle est la marche à suivre pour obtenir une certification B Corp et qu’est-ce que cela signifie pour l’entreprise ?

EBP : Cela fait presque un an que nous avons obtenu la certification B Corporation – Reda est le premier fabricant de textile en Italie à l’obtenir et parmi les premiers au monde. Les entreprises de B Corp suivent un schéma de développement durable, obtenu par le partage de la création de valeur (durabilité économique), la croissance personnelle et un impact positif sur les communautés dans lesquelles elle opère (durabilité sociale) et le respect de l’écosystème (durabilité environnementale). Performance, transparence et responsabilité sont les valeurs clés qui animent une entreprise B-Corp, avec le double objectif d’avoir un impact positif sur les personnes et l’environnement, au-delà du simple profit.

La certification a été obtenue après avoir surmonté avec succès un processus d’évaluation et de contrôle approfondi qui a impliqué tous les domaines de l’entreprise et a considéré les procédures, les initiatives et les résultats obtenus dans cinq domaines principaux : la gouvernance ; relations avec les employés; relation client; rôle au sein de la communauté; et la durabilité environnementale des processus et des produits, sans opérer aucun changement dans les processus préexistants.

Fairchild Studio : Quelles sont certaines des nouvelles certifications que Reda espère obtenir pour ses fermes en Nouvelle-Zélande ? Existe-t-il des programmes agricoles liés à la durabilité auxquels Reda participe ?

EBP : L’une des innovations les plus importantes que nous présentons à Milano Unica est la plate-forme ZQRX de The New Zealand Merino Company. La plate-forme ZQRX aide les producteurs de laine à mettre en œuvre une agriculture régénérative, dans le but de créer un cadre progressif et axé sur les solutions au profit de la planète. L’impact des vêtements sur l’environnement devient chaque jour plus évident.

Nous pensons que l’utilisation de solutions telles que la laine mérinos certifiée ZQ, un tissu naturel renouvelable, est primordiale. Depuis 2009, nous sommes en partenariat avec la New Zealand Merino Company, achetant de la laine exclusivement auprès de fermes certifiées ZQ. La laine éthique ZQ a été la première certification mondiale qui combine la performance naturelle de la laine avec un programme d’accréditation pour assurer la durabilité environnementale, sociale et économique, ainsi que le bien-être animal (non mulesing) et la traçabilité jusqu’à la source.

Maintenant, nous travaillons avec eux pour nous concentrer sur ZQRX. Nous appliquons ZQRX à nos producteurs de laine et à leurs systèmes agricoles, les mettant au défi d’aller au-delà de la durabilité et de comprendre en profondeur les interactions complexes entre leur bétail, les sols, le climat, l’écologie et la communauté. Ce nouveau programme se concentre sur l’agriculture régénérative, générant des résultats de performance à travers quinze indicateurs clés en matière de bien-être environnemental, social et animal.

Le programme est spécialement conçu pour surveiller et encourager l’amélioration des performances environnementales, y compris la réduction et la suppression de l’empreinte carbone de la production de laine grâce à une gestion active. Nous travaillerons avec The New Zealand Merino Company pour aider nos producteurs à appliquer des stratégies visant à améliorer continuellement leurs performances. Pour les producteurs, ZQRX est un voyage d’amélioration, de précision et de connaissances partagées, garantissant qu’ils restent l’un des meilleurs producteurs au monde des meilleures fibres au monde.