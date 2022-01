Encaissement : TCS envisagera un rachat d’actions le 12 janvier

En 2017 et 2018 également, TCS avait procédé à un rachat d’actions similaire, faisant de celui-ci le quatrième rachat de la société.

Tata Consultancy Services (TCS) a déclaré vendredi que son conseil d’administration examinerait une proposition de rachat le 12 janvier. Cependant, il n’a divulgué aucun autre détail de la proposition.

Le conseil d’administration de la société doit se réunir le 12 janvier pour approuver et prendre acte des résultats financiers du trimestre octobre-décembre. TCS examinera également la déclaration d’un troisième acompte sur dividende aux actionnaires lors de la réunion du conseil d’administration.

Le dernier rachat de la société, d’une valeur de Rs 16 000 crore, avait ouvert le 18 décembre 2020 et clôturé le 1er janvier 2021.

D’autres sociétés informatiques telles qu’Infosys et Wipro ont également entrepris des rachats d’actions pour restituer aux actionnaires les liquidités excédentaires de leurs livres. En septembre de l’année dernière, Infosys avait déclaré avoir racheté plus de 5,58 crores d’actions dans le cadre de son offre de rachat d’environ Rs 9 200 crores. Le processus – mené via le marché libre via les bourses indiennes – a vu le rachat d’actions dans une fourchette de 1 538,10 Rs et 1 750 Rs. Wipro avait également finalisé un rachat de 9 500 crores de Rs en janvier de l’année dernière.

« TCS a fait une combinaison de rachat et d’émission de dividendes chaque année au cours des dernières années pour restituer du capital aux actionnaires », a déclaré Mukul Garg, analyste sectoriel chez Motilal Oswal.

Conformément à la réglementation Sebi, la limite maximale d’un rachat doit être de 25 % ou moins du total du capital libéré et des réserves libres de la société.

Sur une base consolidée, TCS avait des liquidités et des équivalents de Rs 48 840 crore en septembre 2021, et des fonds propres de Rs 99 077 crore, selon les données de Bloomberg.

Les actions de TCS ont clôturé en hausse de 1,26% à 3 854,85 ​​Rs par action sur l’ESB vendredi.

