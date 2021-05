Encaissements, décaissements repris au trimestre de mars: Equitas SFB

Le PDG PN Vasudevan a déclaré aux analystes lors d’un appel aux résultats de l’annonce des résultats du trimestre de mars que la banque avait réalisé un trimestre raisonnablement bon alors que les recouvrements et les décaissements continuaient de s’accélérer dans les segments de produits.

Equitas Small Finance Bank (Equitas SFB) a déclaré que la banque avait connu un quatrième trimestre raisonnablement bon alors que les recouvrements et les décaissements continuaient de s’accélérer dans les segments de produits. Le portefeuille de financement automobile, en particulier, a fait mieux que son évaluation initiale.

La banque basée à Chennai a déclaré qu’elle avait continué de se concentrer sur les recouvrements en mars et avait atteint une efficacité de recouvrement de 108,51%, tandis que son efficacité de facturation restait à 91,12%. L’efficacité de la collecte représente le total des recouvrements au cours du mois en pourcentage de l’EMI total dû en mars, tandis que l’efficacité de la facturation ne représente que l’EMI collecté en pourcentage de l’EMI total dû en mars.

«Sur le front du passif, l’équipe a fait un excellent travail pour tous les indicateurs, que ce soit la croissance de la vente au détail, les revenus d’honoraires, la traction numérique, la productivité des succursales. Nous constatons une très bonne traction », a-t-il déclaré.

Cependant, il a ajouté qu’avec l’annonce de nouveaux verrouillages et restrictions dans différentes parties du pays et l’ambiguïté de l’impact que cela aurait sur le segment de la clientèle, les orientations pour l’année en cours semblaient assez difficiles à établir à ce stade.

Vasudevan a déclaré qu’au 31 mars, les avances de la banque avaient augmenté de 17% sur un an et environ 81% concernaient des prêts garantis. Son produit phare, le prêt aux petites entreprises, continue d’afficher une croissance raisonnable.

L’avance des voitures d’occasion a franchi le crore de Rs 120, qui a été lancée à la fin du dernier exercice financier. MSE finance, a commencé après la conversion en banque, continue de bien se porter et contribue désormais à 7% du livre global.

Il a déclaré que la banque avait acquis 4,76 comptes de passif lakh au cours de l’exercice 2021, contre 1,59 lakh au cours de l’exercice 2020, ce qui équivaut presque à trois fois ou à un bond de 300%. Cela a été largement mené par les multiples initiatives numériques de la banque, l’amélioration de la productivité et un leadership très fort. Les dépôts ont augmenté de 58% en glissement annuel, le compte d’épargne a augmenté de 174% et de 45% en glissement trimestriel.

Selon lui, la banque a assez atteint son niveau de mix de produits de destination, avec la micro-finance à 18%, les prêts aux petites entreprises à 45%, les véhicules utilitaires à environ 25% et le reste étant des prêts aux PME et NBFC. Il a soutenu que la banque avait atteint un mix de produits stable. «Notre prêt au logement abordable, que nous avons commencé il y a environ un an, a commencé à contribuer et il y a peu de produits supplémentaires comme les voitures d’occasion et le prêt d’or», a-t-il déclaré, ajoutant: «Nous ne cherchons pas vraiment à lancer une nouvelle verticale car parce que nous sommes assez à l’aise avec la gamme de produits que nous avons aujourd’hui. »

