« Encanto » et les 10 films les plus sous-estimés de 2021

Andy Greenwald rejoint Sean pour discuter de la dernière réalisation de Disney en matière d’animation, Encanto, et partager quelques conseils sur la façon d’être un père qui souhaite initier son enfant au cinéma (1:00). Chris Ryan passe pour parler du film de nonnes sexy de Paul Verhoeven, Benedetta (38:00). Ensuite, Adam Nayman et Sean énumèrent leurs 10 films les plus sous-estimés, sous-vus ou sous-discutés de 2021 (51:00).

Hôte : Sean Fennessey

Invité : Andy Greenwald, Chris Ryan et Adam Nayman

Producteur : Bobby Wagner

