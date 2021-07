‘Encanto’ montre ses charmes dans une bande-annonce magique .

Celui-ci fonctionne comme un charme.

Il y a une bande-annonce pour “Encanto”, le prochain film de Walt Disney Animation Studios avec des chansons de Lin-Manuel Miranda, et comme son nom le promet, la magie est forte avec celui-ci.

Le long métrage est, selon le studio, l’histoire d'”une famille extraordinaire, les Madrigals, qui vivent cachés dans les montagnes de Colombie dans une maison magique, dans une ville animée, dans un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto”.

Un membre de la famille est incroyablement fort, un autre peut guérir et un petit gars a un sens avec les animaux – les animaux sauvages. L’animation de danse est accrocheuse et les petits morceaux sont confortablement familiers : À la Mme Potts de « La Belle et la Bête » de Disney en 1991, la cafetière danse et se verse. À la Hiccup dans « How to Train Your Dragon » de Dreamworks en 2010, la protagoniste Mirabel est seule chez elle, contrairement à tout le monde et tout simplement incompris.

Stephanie Beatriz de “Brooklyn Nine-Nine” joue Mirabel, 15 ans, la fille ordinaire qui essaie de trouver sa place dans cette famille magique. Ses crédits incluent également la version cinématographique de “In the Heights”, basée sur la pièce de Miranda du même nom.

“Je suis colombienne du côté de mon père, et jouer ce rôle me remplit d’une immense fierté”, a déclaré Beatriz dans le communiqué de presse de jeudi. «En tant qu’enfant de Disney, je brûlais mes cassettes VHS et j’adorais chaque histoire magique que le monde de Disney m’a présentée. J’ai appris dans ces histoires que tout est possible, surtout si vous croyez à la magie et à la bonté enracinée au plus profond de nous tous.

“Encanto” est réalisé par Jared Bush (“Zootopia”), Byron Howard (“Zootopia”, “Tangled”) et le débutant Charise Castro Smith et a été écrit par Bush (“Moana”), Smith (“Sweetbitter”) et Miranda (« Hamilton »).

Miranda a félicité jeudi Carlos Vives, qui interprète la chanson thème du film, “Colombia, Mi Encanto”.

« Bienvenue à La Casa Madrigal ! Bienvenue à l’#Encanto !” Miranda a tweeté. « (Oui c’est @carlosvives sur la piste ! (!!!)). J’ai hâte que vous rencontriez toute la famille en novembre !

“Encanto” devrait sortir dans les salles le 24 novembre.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));