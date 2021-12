Enceinte avec Alexa et Fire TV, tout en un : ce gadget Amazon est temporairement réduit en prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il existe un gadget d’Amazon qui permet de faire d’une pierre deux coups et qui est parfait si vous avez un téléviseur ancien et lent.

Amazon vend plusieurs haut-parleurs intelligents avec Alexa, certains d’entre eux à des prix très bas, mais et s’il y en avait un qui était plus qu’un simple haut-parleur ? C’est précisément ce qui se passe avec votre Fire TV Cube.

Ce modèle est en fait un lecteur multimédia dans le style du Fire TV StickMais pas seulement : il fonctionne également comme un haut-parleur intelligent Echo lorsque le téléviseur est éteint, et son prix a maintenant baissé à seulement 84,99 € sur Amazon.

C’est le plus puissant de tous les Fire TV, il donnera donc un grand saut de qualité à votre téléviseur à tous égards, comme des menus rapides et une interface soignée qui est nettement meilleure que celle de la plupart des fabricants de téléviseurs.

Le lecteur multimédia en continu le plus avancé d’Amazon avec commande vocale avec Alexa et prise en charge de la vidéo Ultra HD 4K.

Disons que si vous avez un téléviseur avec quelques années de plus qui commence à avoir des problèmes, que ce soit en termes de performances ou de stockage, c’est une bonne solution pour pouvoir continuer à l’utiliser sans problème.

Comme il intègre Alexa en tant qu’assistant virtuel, vous pouvez demander, par exemple, d’augmenter ou de baisser le volume ou de mettre une autre série sur vous, en plus de régler des minuteries ou de demander des informations, et même de passer des appels via Drop In vers d’autres haut-parleurs intelligents avec Alexa.

Il est vrai que son prix est un peu plus élevé que celui, par exemple, de l’Echo Dot, qui atteint à peine 20 euros, bien qu’il offre une meilleure qualité sonore pour jouer de la musique et couvre également les fonctions d’un lecteur multimédia, donc tout ce qu’ils sont des avantages .

Comme toujours ou presque toujours sur Amazon, la livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, que vous soyez un utilisateur Prime ou non, bien que si vous vous inscrivez également pour l’essai gratuit avant de terminer la commande, elle arrivera à la maison beaucoup plus rapidement. un jour.

C’est l’un des principaux avantages d’Amazon Prime, qui vous donne également accès à l’intégralité du catalogue des séries et films Prime Video.

