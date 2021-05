Enceinte Bluetooth Bluei Rocker-R5: un son de haute qualité et des basses percutantes le rend parfait pour les fêtes à la maison

Le haut-parleur à bascule est disponible en couleur noire, il porte une étiquette de prix de détail de Rs 1299.

De nos jours, les haut-parleurs portables sans fil sont de toutes formes et tailles, des clips à une gigantesque boombox. C’est amusant et facile de jouer la musique de votre choix sur Rocker-R5, un nouveau haut-parleur Bluetooth de la marque d’accessoires mobiles locale, Bluei. Rocker-R5 est un gadget multifonction 3 en 1 innovant qui transforme votre téléphone en téléviseur en quelques secondes, amplifie le son avec son haut-parleur sans fil intégré, tout en servant de support mobile ultra-portable. Tout ce que vous avez à faire est simplement de glisser votre téléphone dans la fente et de passer à la manière idéale de vous immerger dans le divertissement mains libres du téléphone. Le haut-parleur sans fil est équipé d’un son surround numérique amélioré et est conçu pour prendre en charge des basses profondes et percutantes, ce qui est parfait pour les fêtes à la maison.

Si vous êtes un amateur de musique, alors je suis sûr que vous aimerez ce nouveau haut-parleur de Bluei, simplement pour son son impressionnant et de haute qualité. Cette merveille sans fil émet certains des sons les plus agréables et les plus équilibrés pour sa taille. Ce gadget est livré avec une FM intégrée, vous pouvez donc écouter vos chaînes de radio préférées et écouter une variété de chansons même lorsque vous êtes engagé dans d’autres activités comme la cuisine ou les tâches ménagères.

Le haut-parleur a un son ambiophonique numérique de 5 W et offre une alimentation de secours continue jusqu’à 6 heures, une carte TF et une clé USB pour les clés USB, une connectivité via AUX et Bluetooth 5.0 également. Rocker est un très bon haut-parleur sans fil avec une plage de fréquences de 15 mètres, alors gardez votre musique en mouvement où que vous alliez. Il dispose également d’un panneau de commande que vous pouvez utiliser pour augmenter ou diminuer le volume de la chanson, lire la chanson suivante et même mettre en pause celle que vous écoutez.

Le haut-parleur à bascule est disponible en couleur noire, il porte une étiquette de prix de détail de Rs 1299.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Portée sans fil de 20 pieds

Entrée ligne AUX

Lecture Micro SD

Batterie intégrée

5 heures d’autonomie

Prix ​​public estimé: Rs 1,299

